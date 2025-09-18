英王款宴川普 演說盼英美友好合作更上一層樓

英國國王查爾斯三世今天晚間在溫莎城堡以國宴款待美國總統川普，並在致詞時強調英美之間穩固的特殊友好關係，期盼雙方在經貿、科技、安全等領域的合作更上一層樓，共建更美好世界。

繼2019年後，川普（Donald Trump）再度對英國進行國是訪問，創歷史首例。按慣例，英方不對再度贏得任期的外國民選領袖提出國是訪問邀請。國是訪問邀請由英國君主在政府建議下，向外國領袖提出。

川普16日晚間飛抵倫敦，於美國駐英大使官邸過夜後，17日上午搭乘直升機赴溫莎城堡（WindsorCastle），接受英國王室款待，重頭戲是晚間登場的國宴，總計約160位賓客應邀出席，涵蓋英美政府高層、企業領袖等。國宴餐桌長達50公尺。

根據白金漢宮提供的名單和媒體發布的照片，美方出席的有國務卿盧比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、白宮幕僚長威爾斯（SusieWiles）、花旗集團（Citigroup）執行長佛瑞塞（JaneFraser），以及高科技產業界的蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）、OpenAI執行長阿特曼（SamAltman）、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與妻子。

在前英國駐美大使曼德森（Peter Mandelson）近日因為與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）「私交甚篤」而遭撤職後，被視為接替他的熱門人選、前英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）首長摩爾（Richard Moore）也出席國宴。

查爾斯三世（King Charles III）發表開場演說提到，川普二度對英國進行國是訪問，體現的是英美之間恆久的連結；在過去幾個世代，特殊友好關係讓英美雙方都更安全、強大。

2026年將是美國脫離英國統治、獨立建國250週年。查爾斯回顧歷史指出，美國史上第一位總統喬治華盛頓（George Washington）曾發誓永遠不會踏上英國土地，而當時的英國國王喬治三世（King GeorgeIII）則是在談及美國革命領袖時，往往不假辭色。然而，英美今天的密切友好關係，已發展到喬治華盛頓和喬治三世都難以想像的程度。

查爾斯話鋒一轉，提及母親出身蘇格蘭的川普，曾自稱為與英國的淵源感到驕傲。查爾斯進而幽默表示，不同於喬治華盛頓，川普過去兩個月已踏上英國土地2次，且「據我了解，英國的土地很適合打造很棒的高爾夫球場」。

查爾斯首次訪問美國是在1970年，迄今以不同頭銜訪美已逾20次。他再度幽默表示，若1970年代的媒體當時再多努力一些「深化」英美特殊關係，他的婚配對象說不定就是時任美國總統尼克森（RichardNixon）的家族成員了。

查爾斯接著以共通語言、共享的歷史和文化遺產為例，再次強調英美根深蒂固的連結，「從英國約克市（York）到美國紐約市（New York）；從英格蘭伯明罕市（Birmingham）到美國阿拉巴馬州伯明罕市」。

在多方著墨英美共享歷史後，查爾斯將焦點拉回現在，並放眼未來。他提到，英美同盟關係如今涵蓋多領域，可謂無所不包。在經貿領域，英國是第一個與川普政府達成貿易協議的國家；在科學和科技領域，英美有多項共享成就，包括為核子科學奠定基礎、繪製人類基因圖譜、打造網際網路，如今更簽訂一系列新合作協議。

此外，在安全防衛和情報事務，英美有史上僅見的密切關係。查爾斯舉例，在兩次世界大戰，英美為擊敗專制暴政並肩而戰，如今專制暴政再度威脅歐洲，英美和盟友團結支持烏克蘭，以嚇阻侵略、確保和平。另一方面，澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）及其中的潛艦計畫，也是至關重要的合作。

查爾斯並提到，在外交領域，英美有兩項重要課題，其中一項是川普致力於「為世上幾個最棘手難解的衝突尋找解決方案」，另一項是自然保護。

英國君主的演說內容按慣例由政府草擬、或「參考政府建議」擬撰。為維持君主的「政治超然」、維護君主與世俗政治之間的「安全距離」，君主的國宴演說往往講究「以不政治的方式處理政治」的藝術，從大處著眼，避免實質觸及具體議題。然而，一旦有議題獲「點名」，即透露英國政府有意向對方傳達對相關議題的重視，例如查爾斯今晚提到的貿易、科技、烏克蘭和AUKUS。