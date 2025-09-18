泰晤士報：待川普訪英結束 倫敦將承認巴勒斯坦國

泰晤士報（The Times）報導，英國本週末將正式承認巴勒斯坦國，時機選在美國總統川普結束國是訪問離開英國之後；而川普則是反對這項決定。

英相施凱爾（Keir Starmer）在7月曾警告表示，若以色列未採取措施緩解加薩（Gaza）的苦難，且未與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）達成停火協議，則英國將承認巴勒斯坦國。

法國、加拿大與澳洲也表示，將於本月採取相同行動。以色列則說，承認巴勒斯坦建國，等同於獎勵哈瑪斯。

泰晤士報說，英國將於川普18日結束國是訪問後發布聲明。

英國外交部尚未立即回應覆路透社的置評要求。

今年7月，川普訪問蘇格蘭時曾表示，他並不介意英國作出此類舉動。但後來美國已明確表示，反對歐洲盟邦採取類似行動。川普目前正史無前例地在英國進行二度國事訪問。