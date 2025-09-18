以軍加速清空加薩市 烽火兩年巴勒斯坦死逾6萬5千人

快訊

中央社／ 開羅/耶路撒冷17日綜合外電報導

以色列軍方今天表示，將額外開放一條新路線為時48小時，提供巴勒斯坦人從加薩市撤離；以色列也加緊行動清空市內平民，並對付數千名哈瑪斯（Hamas）作戰人員。

路透社報導，目前有數十萬巴勒斯坦人躲避在加薩市，許多人因途中危險、南部條件惡劣、缺乏糧食以及擔憂永久離散，而不願依照以色列命令南下。

任教於當地學校的阿邁德（Ahmed）在電話受訪時說：「即使我們想離開加薩市，有什麼保證我們能回來？戰爭會結束嗎？這就是為什麼我寧願死在沙布拉（Sabra）的原因，這裡是我自己的社區。」

加薩衛生當局指出，以色列今天的空襲及槍擊行動，在加薩走廊各地至少造成50人死亡，其中有39人位在加薩市。

當局表示，這一最新死亡數據，讓以哈戰爭兩年來巴勒斯坦一方的死亡人數累積超過6萬5000人。

巴勒斯坦官員與救難人員指出，實際死亡人數可能更高，許多罹難者遺體仍被埋在倒塌建物的瓦礫堆下。

