港媒：大陸擬購500架波音飛機 川普訪中「最後談判階段」

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
南華早報報導，美國總統川普赴北京國是訪問，相關安排已進入「最後談判階段」。圖為川普（中）2017年訪問北京時，在人民大會堂與中國大陸國家主席習近平（右二）出席國宴。 （路透）
香港南華早報十七日報導，美國總統川普預計赴北京進行國是訪問，相關安排已進入「最後談判階段」，此行可能增加上海站。消息人士透露，川普此行能否成真，取決於是否有足夠的成果可對外宣布，其中包括中國大陸可能採購五百架美國波音飛機。

美中雙方近期結束在西班牙的第四輪貿易談判，川普稱會談「成功」，雙方就TikTok框架協議達成共識，並討論關鍵礦產與芬太尼議題。消息人士指出，雙方現正敲定川普訪中細節，主要障礙已解決，「取得重大進展」。

消息人士透露，北京已在九月初正式向川普發出國是訪問邀請，顯示此行「幾乎已成定局」，該人士稱「正式邀請就像百米賽跑的起跑槍響，終點已在望」。

兩名消息人士透露，川普訪中時間可能落在亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會前後，ＡＰＥＣ峰會將在十月卅一日至十一月一日舉行。

若能成行，這將是美國總統二○一七年以後首次訪問中國。順利的話，外界預期明年習近平將回訪美國，雙方均期望將此行塑造成重大勝利。

陸增上海站 川普有最終決定權

　

據了解，中方有意安排川普搭乘高鐵前往上海，可能與十一月五日至七日於上海舉行的中國國際進口博覽會銜接。不過，美方顧慮川普高齡七十九歲，行程恐過於勞累，且擔心外界解讀為「對北京讓步」。

一名消息人士描述，川普對於訪中行程及可能目的地擁有最終決定權，「他本人似乎對訪問相當興奮，但他也必須聽取團隊意見」。

南華早報報導指出，美方強烈要求中方購買美國商品，作為川普訪問期間可對外宣布的重要成果。波音正與中方洽談出售多達五百架客機，若成交將是川普上任以來中國首次大規模採購。

同時，美方也強調大豆出口。中國去年進口大豆僅兩成來自美國，遠低於二○一六年水準。

川普與習近平本周五將進行六月以來首次通話，為兩人會面鋪路。

川普 北京 上海 訪中 波音 TikTok 美方 美中 習近平 貿易談判

