聽新聞
0:00 / 0:00

英王親自迎接、千名儀隊列陣...川普赴英排場「前所未有」

聯合報／ 編譯周辰陽高詣軒／綜合報導
美國總統川普（前中）與第一夫人梅蘭妮亞16日飛抵英國倫敦附近的史坦斯特機場，受到宮廷侍臣胡德子爵（前右）歡迎。美聯社
美國總統川普（前中）與第一夫人梅蘭妮亞16日飛抵英國倫敦附近的史坦斯特機場，受到宮廷侍臣胡德子爵（前右）歡迎。美聯社

美國總統川普第一夫人梅蘭妮亞十六日晚間飛抵英國後，十七日赴英國溫莎城堡進行史無前例的第二次英國國是訪問，行程將涵蓋皇家盛典、貿易談判及國際政治事務。英軍出動一千三百名儀隊歡迎川普，場面盛大前所未見。

川普夫婦十七日中午搭總統專用直升機「陸戰隊一號」抵達倫敦以西的溫莎，先後受到英國王儲威廉夫婦和英王查理三世和王后卡蜜拉迎接。川普與英王握手時，四十一響禮炮響起，川普夫婦接著與王室成員一同乘馬車繞行，開往近千年歷史的城堡，川普與英王隨後檢閱儀隊。

英國軍隊出動約一百二十匹馬和一千三百人，有些身穿鮮紅外袍、頭戴毛帽。法新社十七日報導，一些英國官員說，這是記憶中外賓前來國是訪問最盛大的儀隊儀式。川普和英王談笑風生，現場演奏美國國歌時，川普對其敬禮；其後主賓一同入內午餐。

川普也會在二○二二年過世的女王伊麗莎白二世的墓獻花；他上次國是訪英就是伊麗莎白二世接待。當晚將以國宴畫下句點，川普與英王屆時預料演說。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，川普從美國出發前釋放積極信號，表示這次訪問是種榮幸，「我與英國的關係非常好，他們想看看是否能稍微改進一下貿易協議，我願意幫忙」。他同時強調，此行主要目的是拜會「我的朋友」查理三世。

川普搭乘「空軍一號」抵達倫敦史坦斯特機場時，外交大臣古柏等官員親自到場正式迎接，隨後前往美國駐英大使官邸溫菲爾德莊園過夜。川普在溫菲爾德莊園談到查理三世時說「他是我長久以來的朋友，人人都尊敬他，也都愛戴他」。

ＢＢＣ指出，國是訪問是「軟實力外交」，透過王室魅力攻勢來加強與重要國際夥伴的關係。不過與近期其他國是訪問不同，川普這次行程不對公眾開放，所有活動都將在溫莎城堡或英國首相施凱爾鄉間官邸契克斯舉行。施凱爾預定十八日接待川普。

反川示威者早已開始聚集，在溫莎城堡的城牆上投射川普與美國「淫魔」艾普斯坦的巨型影像，有四人因此被捕。

川普 英國 外交 查理三世 貿易協議 貿易談判 梅蘭妮亞 第一夫人 伊麗莎白二世

延伸閱讀

川普夫婦抵溫莎城堡接受英王歡迎 與王室馬車遊行

富爸爸作者清崎：ETF是輸家在玩的 川普行政命令將推升「三種」資產

印度加入白俄軍演 莫迪也接川普電話

控政府有意打壓學術自由 加州大學工會和師生提告

相關新聞

伴手禮逾400億美元！川普赴英國是訪問 矽谷巨頭搶投資英AI

美國總統川普前往英國進行國是訪問之際，微軟、OpenAI及其他美國企業宣布，計畫在英國投入逾四百億美元建設科技基礎設施，...

自幼愛英王室 川普曾狂追黛妃「玫瑰花送到她怕」

美國總統川普十七日在英國溫莎城堡進行國是訪問。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，川普自幼對英國王室的熱愛至今七十年不退，他很早...

金融時報：TikTok賣美方 字節跳動授權保留演算法

美國總統川普十六日表示，已就抖音國際版「TikTok」與中國大陸達成協議，預計十九日與中國國家主席習近平通話確認所有協議的內容。英國金融時報報導，北京方面表示，美國TikTok出售給美方投資者後，仍將以母公司字節跳動授權方式使用中國演算法。

港媒：大陸擬購500架波音飛機 川普訪中「最後談判階段」

香港南華早報十七日報導，美國總統川普預計赴北京進行國是訪問，相關安排已進入「最後談判階段」，此行可能增加上海站。消息人士...

英王親自迎接、千名儀隊列陣...川普赴英排場「前所未有」

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞十六日晚間飛抵英國後，十七日赴英國溫莎城堡進行史無前例的第二次英國國是訪問，行程將涵蓋皇家...

日本鹿兒島規模4.7地震、最大震度5弱 後續接連再現多起地震

日本鹿兒島縣吐噶喇列島近海17日晚間9時55分（台灣時間8時55分）發生規模4.7的極淺地震，鹿兒島縣十島村諏訪之瀨島觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。