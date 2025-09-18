英王親自迎接、千名儀隊列陣...川普赴英排場「前所未有」

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞十六日晚間飛抵英國後，十七日赴英國溫莎城堡進行史無前例的第二次英國國是訪問，行程將涵蓋皇家盛典、貿易談判及國際政治事務。英軍出動一千三百名儀隊歡迎川普，場面盛大前所未見。

川普夫婦十七日中午搭總統專用直升機「陸戰隊一號」抵達倫敦以西的溫莎，先後受到英國王儲威廉夫婦和英王查理三世和王后卡蜜拉迎接。川普與英王握手時，四十一響禮炮響起，川普夫婦接著與王室成員一同乘馬車繞行，開往近千年歷史的城堡，川普與英王隨後檢閱儀隊。

英國軍隊出動約一百二十匹馬和一千三百人，有些身穿鮮紅外袍、頭戴毛帽。法新社十七日報導，一些英國官員說，這是記憶中外賓前來國是訪問最盛大的儀隊儀式。川普和英王談笑風生，現場演奏美國國歌時，川普對其敬禮；其後主賓一同入內午餐。

川普也會在二○二二年過世的女王伊麗莎白二世的墓獻花；他上次國是訪英就是伊麗莎白二世接待。當晚將以國宴畫下句點，川普與英王屆時預料演說。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，川普從美國出發前釋放積極信號，表示這次訪問是種榮幸，「我與英國的關係非常好，他們想看看是否能稍微改進一下貿易協議，我願意幫忙」。他同時強調，此行主要目的是拜會「我的朋友」查理三世。

川普搭乘「空軍一號」抵達倫敦史坦斯特機場時，外交大臣古柏等官員親自到場正式迎接，隨後前往美國駐英大使官邸溫菲爾德莊園過夜。川普在溫菲爾德莊園談到查理三世時說「他是我長久以來的朋友，人人都尊敬他，也都愛戴他」。

ＢＢＣ指出，國是訪問是「軟實力外交」，透過王室魅力攻勢來加強與重要國際夥伴的關係。不過與近期其他國是訪問不同，川普這次行程不對公眾開放，所有活動都將在溫莎城堡或英國首相施凱爾鄉間官邸契克斯舉行。施凱爾預定十八日接待川普。

反川示威者早已開始聚集，在溫莎城堡的城牆上投射川普與美國「淫魔」艾普斯坦的巨型影像，有四人因此被捕。