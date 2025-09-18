自幼愛英王室 川普曾狂追黛妃「玫瑰花送到她怕」

美國總統川普十七日在英國溫莎城堡進行國是訪問。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，川普自幼對英國王室的熱愛至今七十年不退，他很早就想結識王室成員，還曾在黛安娜王妃離婚後追求她。

一九五三年六月二日，英國女王伊麗莎白二世加冕典禮在世界各地播出時，當時六歲、母親是蘇格蘭人的川普也在紐約專心看著黑白電視。

川普曾在著作「交易的藝術」談到他母親熱愛英國王室，著迷於大場面、儀式、王室和魅力的概念，對他產生影響。

消息人士告訴ＢＢＣ，川普很早就想結識英國王室，一九九○年代，他曾向當時是王儲的查理王子提供佛州海湖莊園一年的免費會員資格。但川普收到一封回信禮貌地拒絕，並建議他可以捐款給查理的環保事業。川普認為這是一封「很棒的信」。

一九八○年代，川普在紐約經營房地產時，小報報導查理和黛妃有意在川普大樓購買一套價值五百萬美元的公寓，美聯社後來刊登了英國王室的否認聲明。許多人認為，這個謠言可能是川普自己散播的。

川普與現任妻子梅蘭妮亞的婚禮，據傳也曾邀請查理參加。該場婚禮在他的海湖莊園的新宴會廳舉行，該廳設計靈感源自另一個王室、法王路易十四的凡爾賽宮鏡廳。

觀察家說，川普認為英國王室具有他渴望的全球地位。科羅拉多州立大學教授哈里斯說，川普一直希望加入英國王室象徵的頂層上流社會。

川普在另一著作「東山再起的藝術」還曾寫到，他在女性方面唯一遺憾，就是沒機會追求一九九六年與查理離婚的黛妃。川普形容她是「夢中情人」。

ＢＢＣ前主持人史考特聲稱，川普在黛妃離婚後曾試圖與她約會，將她視為「終極花瓶妻子」，這個詞一般指有點年紀的成功男子用來炫耀的年輕嬌妻。史考特表示，曾聽黛妃說，川普讓她毛骨悚然，玫瑰和蘭花不斷送達她的公寓，讓她日益擔心。

黛妃一九九七年去世後不久，川普接受電台採訪時聲稱，他本來可以和黛妃上床。但在二○一六年，川普否認對黛妃有愛意，只覺得她「可愛」。