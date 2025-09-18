聽新聞
自幼愛英王室 川普曾狂追黛妃「玫瑰花送到她怕」

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國總統川普（右）17日在英國溫莎城堡檢閱儀隊，一旁是英王查理三世（中）。法新社
美國總統川普（右）17日在英國溫莎城堡檢閱儀隊，一旁是英王查理三世（中）。法新社

美國總統川普十七日在英國溫莎城堡進行國是訪問。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，川普自幼對英國王室的熱愛至今七十年不退，他很早就想結識王室成員，還曾在黛安娜王妃離婚後追求她。

一九五三年六月二日，英國女王伊麗莎白二世加冕典禮在世界各地播出時，當時六歲、母親是蘇格蘭人的川普也在紐約專心看著黑白電視。

川普曾在著作「交易的藝術」談到他母親熱愛英國王室，著迷於大場面、儀式、王室和魅力的概念，對他產生影響。

消息人士告訴ＢＢＣ，川普很早就想結識英國王室，一九九○年代，他曾向當時是王儲的查理王子提供佛州海湖莊園一年的免費會員資格。但川普收到一封回信禮貌地拒絕，並建議他可以捐款給查理的環保事業。川普認為這是一封「很棒的信」。

一九八○年代，川普在紐約經營房地產時，小報報導查理和黛妃有意在川普大樓購買一套價值五百萬美元的公寓，美聯社後來刊登了英國王室的否認聲明。許多人認為，這個謠言可能是川普自己散播的。

川普與現任妻子梅蘭妮亞的婚禮，據傳也曾邀請查理參加。該場婚禮在他的海湖莊園的新宴會廳舉行，該廳設計靈感源自另一個王室、法王路易十四的凡爾賽宮鏡廳。

觀察家說，川普認為英國王室具有他渴望的全球地位。科羅拉多州立大學教授哈里斯說，川普一直希望加入英國王室象徵的頂層上流社會。

川普在另一著作「東山再起的藝術」還曾寫到，他在女性方面唯一遺憾，就是沒機會追求一九九六年與查理離婚的黛妃。川普形容她是「夢中情人」。

ＢＢＣ前主持人史考特聲稱，川普在黛妃離婚後曾試圖與她約會，將她視為「終極花瓶妻子」，這個詞一般指有點年紀的成功男子用來炫耀的年輕嬌妻。史考特表示，曾聽黛妃說，川普讓她毛骨悚然，玫瑰和蘭花不斷送達她的公寓，讓她日益擔心。

黛妃一九九七年去世後不久，川普接受電台採訪時聲稱，他本來可以和黛妃上床。但在二○一六年，川普否認對黛妃有愛意，只覺得她「可愛」。

情人 川普 黛安娜 英國女王 梅蘭妮亞 查理王子 伊麗莎白二世

相關新聞

伴手禮逾400億美元！川普赴英國是訪問 矽谷巨頭搶投資英AI

美國總統川普前往英國進行國是訪問之際，微軟、OpenAI及其他美國企業宣布，計畫在英國投入逾四百億美元建設科技基礎設施，...

金融時報：TikTok賣美方 字節跳動授權保留演算法

美國總統川普十六日表示，已就抖音國際版「TikTok」與中國大陸達成協議，預計十九日與中國國家主席習近平通話確認所有協議的內容。英國金融時報報導，北京方面表示，美國TikTok出售給美方投資者後，仍將以母公司字節跳動授權方式使用中國演算法。

港媒：大陸擬購500架波音飛機 川普訪中「最後談判階段」

香港南華早報十七日報導，美國總統川普預計赴北京進行國是訪問，相關安排已進入「最後談判階段」，此行可能增加上海站。消息人士...

英王親自迎接、千名儀隊列陣...川普赴英排場「前所未有」

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞十六日晚間飛抵英國後，十七日赴英國溫莎城堡進行史無前例的第二次英國國是訪問，行程將涵蓋皇家...

日本鹿兒島規模4.7地震、最大震度5弱 後續接連再現多起地震

日本鹿兒島縣吐噶喇列島近海17日晚間9時55分（台灣時間8時55分）發生規模4.7的極淺地震，鹿兒島縣十島村諏訪之瀨島觀...

