伴手禮逾400億美元！川普赴英國是訪問 矽谷巨頭搶投資英AI

美國總統川普前往英國進行國是訪問之際，微軟、OpenAI及其他美國企業宣布，計畫在英國投入逾四百億美元建設科技基礎設施，輝達十六日宣布與夥伴合作投資英國一五○億美元（約台幣四五一五億元），打造英國史上最大規模ＡＩ基礎設施。

陪同川普訪英的多位矽谷重量級人士，包括輝達執行長黃仁勳與OpenAI的奧特曼。輝達透過新聞稿宣布與英國ＡＩ基礎設施公司Nscale合作，計畫在全球擴展部署卅萬顆Grace Blackwell超級晶片，當中五分之一、約六萬顆將部署在英國。

輝達這項計畫將投資英國一一○億英鎊（一五○億美元），結合OpenAI等公司創建ＡＩ工廠，打造英國史上最大規模的ＡＩ基礎設施。OpenAI表示，這間新創公司「英國星際之門」將為英國「主權ＡＩ」提供算力。

此外微軟未來四年在英投資三百億美元，用於ＡＩ基礎設施與既有業務，這是微軟對英國歷來最大的一筆財務承諾，內容包括微軟將與英國的Nscale合作建造一台超級電腦，搭載超過二萬三千顆先進ＧＰＵ。

Alphabet旗下Google本周稍早表示，未來兩年將在英國投資五十億英鎊，其中包括在赫特福德郡建立數據中心。

英國正加入全球各國，試圖建立所謂的「主權ＡＩ」本土基礎設施。輝達認為，這一趨勢是其未來成長的關鍵，執行長黃仁勳表示，主權ＡＩ的推動，將使全球ＡＩ支出在本年代結束前達到四兆美元。

英國科學部發表聲明說，這些科技巨擘將拿出約四二三億美元，投資ＡＩ系統、量子運算計畫及其他科技專案。

ＡＩ運算衍生的大量電力需求也促成英美簽署能源合作協議。英國政府說，美英將在川普國是訪問期間簽署「大西洋先進核能夥伴關係」協議。雙方企業將在本國和對方境內加速建設新核能設施，相互承認核能設備安全查核結果，可望省下審核時間。

英國政府指出，英國正終止國內的「無核現狀」，開啟「核能黃金時代」。除了大型核能發電設施，更要加速建設小型模組化反應爐，鞏固英國領先地位。

英國政府表示，擴大核能建設是英國成為「潔淨能源強權」、提高本土潔淨能源供應量及確保國家能源安全的核心要素。