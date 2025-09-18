川習周五熱線 聚焦四議題

經濟日報／ 編譯季晶晶盧思綸／綜合外電
美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平本周五將通話。圖為2019年川習會。（路透）
美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平本周五將通話。圖為2019年川習會。（路透）

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平本周五將進行通話，預料TikTok、波音、稀土磁鐵及台灣，將是這次通話重點，也為10月底南韓APEC峰會期間可能舉行的川習會鋪路。此外，南華早報並披露，川普訪中行能否成真，取決於是否有足夠的成果可供對外宣布，其中包括中國可能對美採購500架波音飛機。

南華早報17日報導，川普預計赴北京進行國是訪問，相關安排進入「最後談判階段」，此行可能增加上海站。

美中雙方近期結束在西班牙的第四輪貿易談判，川普稱會談「成功」，雙方就TikTok框架協議達成共識，並討論關鍵礦產與芬太尼議題。消息人士指出，雙方現正敲定川普訪中細節，主要障礙已解決，「取得重大進展」。

消息人士透露，北京已在9月初正式向川普發出國是訪問邀請，顯示此行「幾乎已成定局」，該人士稱「正式邀請就像百米賽跑的起跑槍響，終點已在望」。

兩名消息人士透露，時間可能落在APEC峰會前後，APEC峰會將在10月31日至11月1日舉行。

若成行，這將是美國總統自2017年以來首次訪中。順利的話，外界預期明年習近平將回訪美國，雙方均期望將此行塑造成對國內的重大勝利。

根據了解，中方有意安排川普搭乘高鐵前往上海，可能與11月5日至7日於上海舉行的中國國際進口博覽會銜接。不過，美方顧慮川普高齡79歲，行程恐過於勞累，且擔心外界解讀為「對北京讓步」。

一名消息人士描述，川普對於訪中行程及可能目的地擁有最終決定權，「他本人似乎對訪問相當興奮，但他也必須聽取團隊意見」。

南華早報報導指出，美方強烈要求中方購買美國商品，作為川普訪問期間可對外宣布的重要成果。波音正與中方洽談出售多達500架客機，若成交，將是川普上任以來中國首次大規模採購。

關稅 川普 TikTok 習近平

川習周五熱線 聚焦四議題

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平本周五將進行通話，預料TikTok、波音、稀土磁鐵及台灣，將是這次通話重點，也為10...

川普訪英國享王室禮遇 倫敦爆反川遊行5千人上街

美國總統川普今天在英國進行國是訪問，有數以千計民眾走上倫敦街頭，舉行反川遊行，但在倫敦以西溫莎城堡外，則有一群人熱烈歡迎...

