歐盟施壓加薩休兵 提案對以色列課徵新關稅並且制裁
歐盟執行委員會今天提案，將因加薩戰爭而暫停一項涵蓋約58億歐元以色列出口的貿易安排。但此一歐盟對以色列迄今最強硬施壓計畫在成員國間尚未取得通過動議所需足夠支持。
路透社報導，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）同時建議對兩名以色列部長、「暴力的」以色列屯墾民和巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）10名高層實施一系列制裁措施。
據一名歐盟官員透露，這兩位部長是極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）和財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）。
根據歐盟資料，歐盟是以色列最大貿易夥伴，去年雙邊商品貿易總額達426億歐元。
一旦這項自由貿易安排遭到暫停，以色列將面臨跟未與歐盟簽署貿易協定的國家相同的關稅水準。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）一名高層官員表示，這將影響約58億歐元的以色列出口，導致每年估須多繳2億2700萬歐元的關稅。
不過多位歐盟外交官向路透社表示，目前這項提案不太可能取得足夠支持，尤其德國的立場關鍵，而德國迄今對於懲罰以色列持保留態度。
