歐盟施壓加薩休兵 提案對以色列課徵新關稅並且制裁

節氣過了「白露」，但連幾天台灣最高溫新北市都破攝氏39度，這夏天不但均溫破歷史紀錄，而且還大舉推進；高溫不僅是台灣，比台灣緯度高出許多的日本東京，高溫破35度已是常態，近5年，有366個國家氣象站測到歷史高溫，尤其駭人的是高溫時間已逼近80天。 毫無疑問，地球已經是個火球，可是各國及國際組織的對策只有增加暖化掛在嘴上的頻率，不客氣地說，「暖化」與「極端氣候」兩個詞已成為各政府應對無方的遁詞，難道科學界、握有權力的政府完全拿不出辦法？

2025-09-17 15:36