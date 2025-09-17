日本鹿兒島規模4.7地震、最大震度5弱 後續接連再現多起地震
日本鹿兒島縣吐噶喇列島近海17日晚間9時55分（台灣時間8時55分）發生規模4.7的極淺地震，鹿兒島縣十島村諏訪之瀨島觀測到最大震度5弱，十島村惡石島測得震度3，又接連發生多起地震。
日本氣象廳指出前述4.7規模地震後，當地9時58分至10時38分之間又發生12起地震，規模介於1.9至4.7，均無引發海嘯的危險。
惡石島今年稍早也曾地震頻發，6月底至7月初累計1720次有感地震，許多島民疏散至島外。
