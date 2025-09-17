邊界爭議再爆衝突 泰國警方朝柬埔寨抗議者射催淚瓦斯

中央社／ 曼谷17日綜合外電報導
泰柬當局表示，泰國警方今天在一處有主權爭議的邊境地區，對柬埔寨平民發射催淚瓦斯與橡膠子彈。圖／法新社
泰柬當局表示，泰國警方今天在一處有主權爭議的邊境地區，對柬埔寨平民發射催淚瓦斯與橡膠子彈。這是兩國7月宣布停火、結束5天奪命衝突以來，情勢惡化最顯著的事件。

路透社報導，根據柬埔寨當局說法，事件中至少有23名柬埔寨人受傷；泰軍則表示泰國方面也有人員受傷，但未公布人數。

衝突地點在泰柬邊境一處聚落，泰方稱當地屬於沙繳府（Sa Kaeo），柬方則稱那裡是班迭棉吉省（Bantheay Meanchey）的一部分。

泰國當局上月在該地區架設鐵絲網。過去數週，來自邊界兩側的百姓不斷在此抗議。

泰柬陸地邊界長817公里，一個多世紀來，兩國一直在多個未劃定區段爭奪主權。泰柬陸地界線最初是由法國在1907年繪製，當時柬埔寨是法國的殖民地。

今年7月，領土爭議引發的緊張局勢演變成邊境衝突，泰柬爆發數十年來最激烈的戰鬥，造成至少48人喪生、數十萬人暫時撤離家園。

經馬來西亞斡旋，兩國7月28日同意停火後停止戰鬥，之後邊境大致維持平靜至今。

泰國 衝突 柬埔寨

相關新聞

歐盟：印度買俄國石油並參與軍演 有礙印歐深化關係

歐洲聯盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天表示，印度參與俄羅斯主導的軍事演習以及持續採購俄國石油...

以軍襲擊加薩市逾150目標 限時增開路線讓平民南撤

以色列軍方今天表示，昨天凌晨對加薩走廊最大城市加薩市發動地面攻勢後，已襲擊市區逾150處目標，同時限時48小時增開一條路...

日本鹿兒島規模4.7地震、最大震度5弱 後續接連再現多起地震

日本鹿兒島縣吐噶喇列島近海17日晚間9時55分（台灣時間8時55分）發生規模4.7的極淺地震，鹿兒島縣十島村諏訪之瀨島觀...

川普夫婦抵溫莎城堡接受英王歡迎 與王室馬車遊行

美國總統川普17日在英國倫敦以西的溫莎城堡進行他第2次對英國是訪問。英國廣播公司（BBC）同日報導，川普已與夫人梅蘭妮雅...

冰島無蚊國破功盡顯緩化危害急迫 全球仍束手無策

節氣過了「白露」，但連幾天台灣最高溫新北市都破攝氏39度，這夏天不但均溫破歷史紀錄，而且還大舉推進；高溫不僅是台灣，比台灣緯度高出許多的日本東京，高溫破35度已是常態，近5年，有366個國家氣象站測到歷史高溫，尤其駭人的是高溫時間已逼近80天。 毫無疑問，地球已經是個火球，可是各國及國際組織的對策只有增加暖化掛在嘴上的頻率，不客氣地說，「暖化」與「極端氣候」兩個詞已成為各政府應對無方的遁詞，難道科學界、握有權力的政府完全拿不出辦法？

俄羅斯無人機夜襲烏克蘭中部 部分地區電力中斷

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯連夜對烏克蘭中部基羅夫格勒州（Kirovohrad）發動無人機攻擊，導致部分地區電力中斷，並干...

