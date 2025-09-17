邊界爭議再爆衝突 泰國警方朝柬埔寨抗議者射催淚瓦斯
泰柬當局表示，泰國警方今天在一處有主權爭議的邊境地區，對柬埔寨平民發射催淚瓦斯與橡膠子彈。這是兩國7月宣布停火、結束5天奪命衝突以來，情勢惡化最顯著的事件。
路透社報導，根據柬埔寨當局說法，事件中至少有23名柬埔寨人受傷；泰軍則表示泰國方面也有人員受傷，但未公布人數。
衝突地點在泰柬邊境一處聚落，泰方稱當地屬於沙繳府（Sa Kaeo），柬方則稱那裡是班迭棉吉省（Bantheay Meanchey）的一部分。
泰國當局上月在該地區架設鐵絲網。過去數週，來自邊界兩側的百姓不斷在此抗議。
泰柬陸地邊界長817公里，一個多世紀來，兩國一直在多個未劃定區段爭奪主權。泰柬陸地界線最初是由法國在1907年繪製，當時柬埔寨是法國的殖民地。
今年7月，領土爭議引發的緊張局勢演變成邊境衝突，泰柬爆發數十年來最激烈的戰鬥，造成至少48人喪生、數十萬人暫時撤離家園。
經馬來西亞斡旋，兩國7月28日同意停火後停止戰鬥，之後邊境大致維持平靜至今。
