快訊

砍前女友30多刀斃命…17歲少年收容4大理由出爐 法院：有暴力傾向

獨／民進黨2026選對會責任區 新潮流認養區最多、徐國勇扛柯文哲故鄉

淡江大橋遭註冊商標 公路局曝「1原因申請」審核中未定案

歐盟：印度買俄國石油並參與軍演 有礙印歐深化關係

中央社／ 布魯塞爾17日綜合外電報導
圖為在黑海邊的俄國石油港口。(路透)
圖為在黑海邊的俄國石油港口。(路透)

歐洲聯盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天表示，印度參與俄羅斯主導的軍事演習以及持續採購俄國石油，已成為歐盟與印度深化關係的障礙。

法新社報導，卡拉斯在宣布加強印歐雙邊關係的戰略時表示：「我們的夥伴關係不只關乎貿易，也跟捍衛以規則為基礎的國際秩序有關。」

印度連同伊朗等其他俄國盟邦，參與了俄羅斯與白俄羅斯本月聯合舉行的「西部2025」（Zapad-2025）軍事演習，其中部分演習地點鄰近北大西洋公約組織（NATO）邊境。

卡拉斯表示：「參與軍演、購買石油，這些都是我們合作深化雙邊關係的障礙。」

當前印度與美國政府的關係緊張，印度與歐盟雖然對俄立場分歧，仍致力於在今年底前完成自由貿易協定的談判。

美國總統川普（Donald Trump）為懲罰印度持續購買俄國石油，上月將大多數印度出口商品的關稅提高至50%，美印關係隨之緊繃。

歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（MarosSefcovic）在卡拉斯身旁表示，歐盟是印度最大貿易夥伴，過去10年雙邊貿易成長90%。

印度與歐盟高官希望明年初能舉行高層級峰會。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）在社群平台X寫道：「現在是時候加倍強化基於共同利益與價值觀的夥伴關係。藉由全新的歐盟－印度戰略，我們讓雙邊關係更上一層樓。」

這項戰略也力求在防務、安全、科技、氣候等議題上強化雙邊合作。

印度 關係 歐盟 演習

延伸閱讀

聯合國獨立調查：以色列在加薩犯下種族滅絕

歐盟商會：中國稀土出口卡關 歐企供應鏈仍受衝擊

印度加入白俄軍演 莫迪也接川普電話

中歐峰會後2個月...陸稀土出口持續管控 歐洲企業或面臨停產準備

相關新聞

歐盟：印度買俄國石油並參與軍演 有礙印歐深化關係

歐洲聯盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天表示，印度參與俄羅斯主導的軍事演習以及持續採購俄國石油...

以軍襲擊加薩市逾150目標 限時增開路線讓平民南撤

以色列軍方今天表示，昨天凌晨對加薩走廊最大城市加薩市發動地面攻勢後，已襲擊市區逾150處目標，同時限時48小時增開一條路...

川普夫婦抵溫莎城堡接受英王歡迎 與王室馬車遊行

美國總統川普17日在英國倫敦以西的溫莎城堡進行他第2次對英國是訪問。英國廣播公司（BBC）同日報導，川普已與夫人梅蘭妮雅...

冰島無蚊國破功盡顯緩化危害急迫 全球仍束手無策

節氣過了「白露」，但連幾天台灣最高溫新北市都破攝氏39度，這夏天不但均溫破歷史紀錄，而且還大舉推進；高溫不僅是台灣，比台灣緯度高出許多的日本東京，高溫破35度已是常態，近5年，有366個國家氣象站測到歷史高溫，尤其駭人的是高溫時間已逼近80天。 毫無疑問，地球已經是個火球，可是各國及國際組織的對策只有增加暖化掛在嘴上的頻率，不客氣地說，「暖化」與「極端氣候」兩個詞已成為各政府應對無方的遁詞，難道科學界、握有權力的政府完全拿不出辦法？

俄羅斯無人機夜襲烏克蘭中部 部分地區電力中斷

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯連夜對烏克蘭中部基羅夫格勒州（Kirovohrad）發動無人機攻擊，導致部分地區電力中斷，並干...

300多公民遭押 南韓外長：美國已不是與盟國友好合作的國家

南韓外交部長趙顯16日赴國會接受質詢時，被問及民眾不滿美方突襲現代汽車和LG在喬治亞州電池工廠與拘捕南韓公民時坦承，他最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。