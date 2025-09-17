以軍襲擊加薩市逾150目標 限時增開路線讓平民南撤

以色列軍方今天表示，昨天凌晨對加薩走廊最大城市加薩市發動地面攻勢後，已襲擊市區逾150處目標，同時限時48小時增開一條路線，讓巴勒斯坦平民撤離加薩市。

法新社報導，以軍今天發布聲明表示：「（以色列空軍及）砲兵過去兩天襲擊整個加薩市（Gaza City）境內150多處恐怖分子目標，以支援當地地面部隊的行動。」

路透社報導，以軍在加薩市空投的傳單則寫道，巴勒斯坦民眾可運用最近重新開放的薩拉赫丁路（Salaheddin Road）向南逃亡，且必須在19日午餐時段以前完成。

數十萬人以加薩市為棲身之所，當中許多人不願遵循以色列指示向南撤離，除了因為途中危險重重、情況惡劣、南部糧食短缺，更害怕會永遠流離失所。

一名叫做阿邁德（Ahmed）的學校老師透過電話表示：「就算我們想離開加薩市，有人保證我們回得來嗎？戰爭會結束嗎？所以我寧願死在我住的沙布拉區（Sabra）。」

加薩當地衛生機構指出，以色列今天的最新一波空襲造成加薩走廊（Gaza Strip）各地至少30人喪生，其中19人死於加薩市。

在以色列宣布啟動地面攻勢以奪取加薩市控制權後，戰車已從3個方向朝市中心及西區推進一小段距離，但尚未傳出大幅推進的消息。

一名以色列官員表示，目前軍事行動的重點在於促使平民南撤，未來1到2個月戰鬥將會加劇。

該官員並提到，以色列預期大約10萬名平民會留下來，要控制加薩市需耗時數個月，且若與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）達成停火協議，行動可能暫停。