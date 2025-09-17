快訊

富爸爸作者清崎：ETF是輸家在玩的 川普行政命令將推升「三種」資產

曾登金曲獎獻唱《咒術迴戰》主題曲 樂團King Gnu主唱井口理結婚了

竹聯幫弘仁會詐欺水房涉洗錢3.5億…3律師偷拍筆錄給詐團 下場慘了

以軍襲擊加薩市逾150目標 限時增開路線讓平民南撤

中央社／ 耶路撒冷17日綜合外電報導

以色列軍方今天表示，昨天凌晨對加薩走廊最大城市加薩市發動地面攻勢後，已襲擊市區逾150處目標，同時限時48小時增開一條路線，讓巴勒斯坦平民撤離加薩市。

法新社報導，以軍今天發布聲明表示：「（以色列空軍及）砲兵過去兩天襲擊整個加薩市（Gaza City）境內150多處恐怖分子目標，以支援當地地面部隊的行動。」

路透社報導，以軍在加薩市空投的傳單則寫道，巴勒斯坦民眾可運用最近重新開放的薩拉赫丁路（Salaheddin Road）向南逃亡，且必須在19日午餐時段以前完成。

數十萬人以加薩市為棲身之所，當中許多人不願遵循以色列指示向南撤離，除了因為途中危險重重、情況惡劣、南部糧食短缺，更害怕會永遠流離失所。

一名叫做阿邁德（Ahmed）的學校老師透過電話表示：「就算我們想離開加薩市，有人保證我們回得來嗎？戰爭會結束嗎？所以我寧願死在我住的沙布拉區（Sabra）。」

加薩當地衛生機構指出，以色列今天的最新一波空襲造成加薩走廊（Gaza Strip）各地至少30人喪生，其中19人死於加薩市。

在以色列宣布啟動地面攻勢以奪取加薩市控制權後，戰車已從3個方向朝市中心及西區推進一小段距離，但尚未傳出大幅推進的消息。

一名以色列官員表示，目前軍事行動的重點在於促使平民南撤，未來1到2個月戰鬥將會加劇。

該官員並提到，以色列預期大約10萬名平民會留下來，要控制加薩市需耗時數個月，且若與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）達成停火協議，行動可能暫停。

以色列 巴勒斯坦 加薩走廊

延伸閱讀

納坦雅胡：中國大陸與卡達透過西方媒體 聯手圍困以色列

聯合國獨立調查：以色列在加薩犯下種族滅絕

以色列友台小組來訪 賴總統盼深化半導體合作

西班牙導演、影星力挺親巴示威 批以色列種族滅絕

相關新聞

川普夫婦抵溫莎城堡接受英王歡迎 與王室馬車遊行

美國總統川普17日在英國倫敦以西的溫莎城堡進行他第2次對英國是訪問。英國廣播公司（BBC）同日報導，川普已與夫人梅蘭妮雅...

冰島無蚊國破功盡顯緩化危害急迫 全球仍束手無策

節氣過了「白露」，但連幾天台灣最高溫新北市都破攝氏39度，這夏天不但均溫破歷史紀錄，而且還大舉推進；高溫不僅是台灣，比台灣緯度高出許多的日本東京，高溫破35度已是常態，近5年，有366個國家氣象站測到歷史高溫，尤其駭人的是高溫時間已逼近80天。 毫無疑問，地球已經是個火球，可是各國及國際組織的對策只有增加暖化掛在嘴上的頻率，不客氣地說，「暖化」與「極端氣候」兩個詞已成為各政府應對無方的遁詞，難道科學界、握有權力的政府完全拿不出辦法？

俄羅斯無人機夜襲烏克蘭中部 部分地區電力中斷

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯連夜對烏克蘭中部基羅夫格勒州（Kirovohrad）發動無人機攻擊，導致部分地區電力中斷，並干...

300多公民遭押 南韓外長：美國已不是與盟國友好合作的國家

南韓外交部長趙顯16日赴國會接受質詢時，被問及民眾不滿美方突襲現代汽車和LG在喬治亞州電池工廠與拘捕南韓公民時坦承，他最...

納坦雅胡：中國大陸與卡達透過西方媒體 聯手圍困以色列

以色列總理納坦雅胡在耶路撒冷接見美國國會議員代表團時表示，中國與卡達正在主導一項行動，欲透過西方媒體「圍困」以色列，企圖...

涉賄韓國前第一夫人 統一教會長韓鶴子到案受訊

韓國「世界和平統一家庭聯合會」（統一教）會長韓鶴子今天現身獨立檢察組辦公室，就她涉嫌賄賂前總統尹錫悅妻子金建希一案接受訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。