川普夫婦抵溫莎城堡接受英王歡迎 與王室馬車遊行

美國總統川普17日在英國倫敦以西的溫莎城堡進行他第2次對英國是訪問。英國廣播公司（BBC）同日報導，川普已與夫人梅蘭妮雅搭直升機到場，先是受到英國王儲威廉夫婦迎接，接著受到英王查理三世和王后卡蜜拉歡迎。

川普和英王等6人隨後在溫莎城堡周邊搭乘馬車遊行，前兩部馬車分別載有川普和英王、卡蜜拉和梅蘭妮雅，記者捕捉到他們在車上交談。馬車其後會到達溫莎城堡的方庭（Quadrangle），一個英國陸軍的儀隊將在現場準備接受檢閱。

英國擲彈兵衛隊、冷溪衛隊及蘇格蘭衛隊的樂隊將演奏美英國歌，川普也將和英王檢閱儀隊。在方庭的典禮結束後，眾人將移動到城堡內部舉行私人午宴。