聽新聞
0:00 / 0:00
川普夫婦抵溫莎城堡接受英王歡迎 與王室馬車遊行
美國總統川普17日在英國倫敦以西的溫莎城堡進行他第2次對英國是訪問。英國廣播公司（BBC）同日報導，川普已與夫人梅蘭妮雅搭直升機到場，先是受到英國王儲威廉夫婦迎接，接著受到英王查理三世和王后卡蜜拉歡迎。
川普和英王等6人隨後在溫莎城堡周邊搭乘馬車遊行，前兩部馬車分別載有川普和英王、卡蜜拉和梅蘭妮雅，記者捕捉到他們在車上交談。馬車其後會到達溫莎城堡的方庭（Quadrangle），一個英國陸軍的儀隊將在現場準備接受檢閱。
英國擲彈兵衛隊、冷溪衛隊及蘇格蘭衛隊的樂隊將演奏美英國歌，川普也將和英王檢閱儀隊。在方庭的典禮結束後，眾人將移動到城堡內部舉行私人午宴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言