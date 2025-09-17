俄羅斯無人機夜襲烏克蘭中部 部分地區電力中斷

快訊

中央社／ 基輔17日綜合外電報導
圖為烏克蘭難民。(美聯社)
圖為烏克蘭難民。(美聯社)

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯連夜對烏克蘭中部基羅夫格勒州（Kirovohrad）發動無人機攻擊，導致部分地區電力中斷，並干擾鐵路運行。

路透社報導，州長雷科維奇（Andriy Raykovych）在通訊軟體Telegram寫道，在基羅夫格勒州中心地帶和亞歷山德里夫卡（Oleksandrivka）地區，有些地方已經停電。

他說，還有一些民宅受損，鐵路交通受到干擾。緊急事務應變當局通報，他們正在3處地點滅火，目前尚未傳出有人員傷亡。

烏克蘭副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示，俄軍在這起夜間攻擊中鎖定鐵路基礎設施為目標，但未具體說明遇襲地點。

他在Telegram寫道：「敵軍昨夜發動大規模無人機攻擊，企圖破壞為鐵路網供電的變電站。」

「這類攻擊有著明確目標：干擾客運與貨運運輸、破壞交通穩定運作，以及對人民與經濟施加額外壓力。」

