300多公民遭押 南韓外長：美國已不是與盟國友好合作的國家

南韓外交部長趙顯16日赴國會接受質詢時，被問及民眾不滿美方突襲現代汽車和LG在喬治亞州電池工廠與拘捕南韓公民時坦承，他最近深切感受到，「美國已經不是過去那個與眾多盟友保持相當良好合作的國家了。」

韓民族日報報導，趙顯進一步表示，美方已主動表明，將積極解決長期擱置的簽證問題，韓方也對此強烈施壓，相信將成為今後妥善解決簽證問題的契機，此次事件反而可能成為「轉禍為福的機會」。

趙顯還表示，韓美雙方已就「自願離境人員再次入境時，不會面臨不利影響」達成協議。至於是否會留下非法滯留等不良紀錄，他則答覆：「雙方已達成共識，完全不留存相關紀錄。」

韓聯社則報導，被問及未將韓美峰會結果形成書面文件時，趙顯答稱，當時存在可能會對南韓經濟產生較大影響的內容，與其立即敲定協議文本，不如為了維護國家利益，先推動後續協商，這一做法至今仍在延續。他還補充指出，美方也同意在不完全列出所有細節的情況下，先達成整體協議，再繼續推動後續談判。

針對關稅後續談判進展不順的問題，趙顯則表示，這是因為南韓政府難以接受美方提出的方案，並將協商重點放在雙贏方案上，即便需要花費一些時間，仍將全力維護國家利益，妥善處理韓美關係。