納坦雅胡：中國大陸與卡達透過西方媒體 聯手圍困以色列

以色列總理納坦雅胡在耶路撒冷接見美國國會議員代表團時表示，中國與卡達正在主導一項行動，欲透過西方媒體「圍困」以色列，企圖削弱國際對以色列的支持。

「以色列時報」（The Times of Israel）報導，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對這個由250位美國州議員組成的代表團說：「我們非常重視及珍惜你們的支持，但有人正在努力削弱這份支持。」

他說：「他們企圖圍困以色列，不只是單純孤立，而是圍困，這背後正是支持伊朗的勢力在操縱。」

納坦雅胡指出，伊朗曾試圖透過恐怖代理人網絡，對以色列發動「軍事圍困」，但以色列「成功突圍」。

他說：「我們現在必須採取一些措施，來擺脫這場由少數國家組織的圍困。」

納坦雅胡點名這些國家說：「一個是中國，另一個是卡達。他們正透過西方世界和美國的社群媒體對以色列發動攻擊。我們必須反制，而且我們會用自己的方法反擊。」

納坦雅胡稍後受訪時以希伯來語表示：「目前確實有些實體與國家，正試圖對以色列實施封鎖，領頭的是卡達。卡達和中國等其他國家投入巨額資金，對以色列進行媒體封鎖。」

他補充說，以色列未來幾年將繼續加強自主國防工業，提升武器及裝備的獨立生產能力，「我們將會突破這道封鎖」。

納坦雅胡接著說：「他們真的做到讓全球孤立以色列了嗎？沒有。美國與許多其他國家都和我們站在一起。我們現在的確在西歐面臨一些問題，但我們會持續努力突破封鎖。正如我們成功突破軍事封鎖一樣，我們也會成功突破政治封鎖。」