掃毒盟友除名 哥倫比亞怒停購美國軍火

美國昨天以未能遏止古柯鹼走私為由，取消哥倫比亞作為掃毒盟友的資格。哥倫比亞今天宣布暫停向最大軍事夥伴美國購買軍火。

綜合法新社和美聯社報導，美國總統川普昨天批評哥倫比亞左派總統裴卓（Gustavo Petro）不僅未能遏制古柯鹼產量，還讓產量「創歷史新高」，因此他「認定哥倫比亞確實未能履行毒品管制義務」。

這是美國30年來首度將哥倫比亞列入掃毒合作不力國家名單，此舉被視為象徵意義大於實質影響，預料不會大幅衝擊美國每年提供哥倫比亞的數以百萬計美元援助，這些資金用於加強打擊販毒集團，以及靠古柯鹼走私資助的左翼游擊隊。

但此舉仍被視為嚴斥裴卓政府掃毒不力。

哥倫比亞內政部長貝尼德悌（Armando Benedetti）對此做出回應。他接受廣播電台Blu Radio訪問時表示，哥倫比亞「即刻起將不向美國購買武器」。

裴卓在社群平台X發文，指控美國企圖「參與」哥倫比亞政治，在哥國準備明年總統大選之際尋找「傀儡總統」。

他寫道：「哥倫比亞人民將做出選擇，他們究竟要一位傀儡總統…還是一個自由主權國家。」他還表示，他不會讓國家「屈於」美國利益，也不會讓種植古柯的農民「挨打」。

哥倫比亞武裝部隊總司令庫比德斯（FranciscoCubides）表示，無論有沒有美國的支持，哥倫比亞都會繼續「破壞販毒鏈」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885