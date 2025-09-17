聯合國獨立調查：以色列在加薩犯下種族滅絕

聯合國人權理事會成立的獨立調查委員會週二（9月16日）發布報告，認定以色列在加薩走廊犯下了種族滅絕。委員會主席皮萊（Navi Pillay）表示，以色列「顯然有意圖要摧毀加薩的巴勒斯坦人」，且採取的行動已構成1948年《防止及懲治危害種族罪公約》內規範的罪行。

「今日，我們目睹了『永不再犯』的承諾是如何在全球眾目睽睽之下被打破，面臨考驗。加薩正在上演的種族滅絕，是道德上的暴行，也是法律上的緊急事件。」皮萊說，各國應該發聲並出手阻止，「不需要等到國際法院宣告這是種族滅絕」。

皮萊稱以色列官方要為種族滅絕的暴行負起責任，並把以色列在加薩的行為跟1994年的盧安達大屠殺相提並論：「你們把受害者非人化，把他們變成了動物，因此你們就可以毫無良知地殺了他們。」

獨立委員會的成員西多堤（Chris Sidoti）表示，希望以色列人民能夠讀到這份報告。他形容以色列民眾被政府「背叛」了，因為政府並未實現其拯救人質的承諾，反而發動一場「種族滅絕的戰爭」、危害以色列自身安全。

西多堤說：「我們不知道以色列人在10月7日後承受了多大的創傷……過去兩年，納坦雅胡和他的同夥無情地操弄這樣的創傷和苦痛，現在是時候停止了，是時候讓那些該負責的人承擔責任了。」

報告怎麼說？

在二戰期間納粹德國對猶太人的大屠殺之後，聯合國1948年通過《防止及懲治危害種族罪公約》，明定種族滅絕是國際法罪行，各國承諾防止並懲治這樣的行為。依照公約定義，種族滅絕指的是「蓄意全部或局部消滅某一民族、人種、種族或宗教團體」。

根據16日的聯合國獨立調查報告，以色列在加薩犯下了公約內五項種族滅絕罪行之中的四項，包含「殺害該群體成員」、「致使該群體成員遭受嚴重的身體與精神傷害」、「故意使該群體身處於某種生活條件下，以摧毀他們的整體或一部分」、「強加措施，意圖阻止該群體內的生育」。

報告內引述媒體報導、國際組織與目擊者證詞指，以色列在加薩使用殺傷範圍廣大的武器，刻意造成大規模平民死傷；以軍在加薩的轟炸更嚴重摧毀了當地的住宅、農地、基礎建設、文化宗教設施、學校和醫院。

此外，報告指以色列阻擋人道援助、限縮巴勒斯坦人對食物與藥物的取得，導致飢荒蔓延；醫療條件急速惡化，讓當地婦女無法在安全的環境下生育，且缺乏足夠飲食也讓她們的健康承受更大傷害。

報告點名以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）、總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和國防部長加蘭特（Yoav Gallant）等人，認定其煽動了種族滅絕行為，而且以色列政府未能採取行動阻止、懲罰他們。報告還寫道，以色列官方發出的各種聲明，就是種族滅絕犯罪意圖的直接證據。

路透社指出，這份72頁的法律分析報告，是迄今為止的聯合國調查之中所做出的最嚴厲結論。

不過，該委員會雖是由聯合國於2021年成立，但成員是外部的專家，屬於獨立運作單位，並不代表聯合國官方立場。三位專家分別是曾任聯合國人權事務高級專員的南非法官皮萊、澳洲人權律師西多堤、印度住房與土地權利專家柯塔裡（Miloon Kothari）。

聯合國雖然曾批評以色列在加薩的軍事行動，但至今未使用「種族滅絕」一詞來描述以色列在加薩的行為；對此，皮萊稱她希望聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Turk）和秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）能夠讀這份報告，並且「依循事實的指引」。

美聯社報導指，該獨立委員會的調查結果可能為國際刑事法院（ICC）或國際法院（ICJ）採取法律行動時所用。皮萊向法新社表示，他們正在跟國際刑事法院的調查人員合作，也已分享了大量資訊給對方。

2023年12月，南非在國際法院對以色列提起訴訟，指控其犯下種族滅絕，該案目前仍在審理過程中；2024年11月，國際刑事法院也曾以涉嫌戰爭罪和危害人類罪為由，對納坦雅胡等人發出逮捕令。以色列政府否認上述指控，主張以色列在遭受哈馬斯襲擊之後，有權自我防衛。

哈馬斯是巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體，德國、美國、以色列和部分阿拉伯國家把它列為恐怖組織。該組織2023年10月7日攻擊以色列，造成約1200名以色列人死亡、200多人淪為人質，以色列自此誓言摧毀哈馬斯。根據哈馬斯控制的加薩衛生部統計，以哈戰爭至今導致超過6萬4千名巴勒斯坦人喪命。

以色列駁斥聯合國報告

以色列駐聯合國大使梅隆（Daniel Meron）形容這份報告「令人反感」；以色列外交部16日的聲明也稱「完全不接受」這份報告，批評它「扭曲且虛假」。

聲明寫道：「這三個人（指委員會三位成員）充當哈馬斯的代理人，他們公開反猶的態度惡名昭彰，其針對猶太人的駭人言論早已遭全球譴責。」

以色列總統赫爾佐格也說：「在以色列保衛人民、爭取人質回國的時候，這個道德破產的委員會卻執著於指責猶太國家、粉飾哈馬斯的暴行，把現代史上最慘烈屠殺之一的受害者扭曲成被告。」

被要求回應以色列的說法時，委員會主席皮萊表示：「我希望他們可以告訴我們，我們是哪一部分的事實寫錯，或者直接配合我們的調查。」現任聯合國人權事務高專蒂爾克則說，應該由法院來認定是否構成種族滅絕。

歐洲如何回應以色列行動？

聯合國發布獨立調查報告的同一天，以色列軍方對加薩城發動地面攻勢，官員表示以軍行動將進入新的階段，欲剷除加薩城內的哈馬斯武裝分子。

英國外相庫珀（Yvette Cooper）譴責以色列的行動是「極為魯莽且令人震驚」，呼籲立即停火；德國外長瓦德富（Johann Wadephul）也跟進批評，稱以色列「走向完全錯誤的道路」。

在全球反戰聲浪升高、對以色列的質疑加劇之際，德國與其他歐洲國家正面臨越來越大的壓力。基於納粹大屠殺應負起的歷史責任，德國對以色列有特殊的義務，因此德國政府高層大多避免嚴厲批評以色列在加薩的軍事行動，通常會表示以色列應在國際法框架內行事。

德國目前暫時限制了對以色列的一部分武器出口，但並未對以色列實施貿易禁運或其他制裁。

對此，歐盟外交及安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）卡拉斯接受歐洲新聞台訪問時，呼籲德國支持對以色列的貿易制裁。

卡拉斯稱，歐盟打算採取新的行動來施壓以色列政府、迫使該國改變戰爭方針，例如暫停與以色列的貿易優惠措施，以及對持極端主義立場的以色列官員和暴力的以色列定居者（或稱屯墾者）實施制裁，以此「明確傳達歐盟對停戰的要求」。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】