兩國方案峰會在即 日本擬暫不承認巴勒斯坦國

日本「朝日新聞」今天引述數名消息人士披露，日本政府暫時不會承認巴勒斯坦為國家，似乎是擔憂承認會對巴勒斯坦的情勢帶來負面影響，以及考量盟友美國的態度。

「朝日新聞」報導，以色列持續攻擊巴勒斯坦自治區加薩走廊（Gaza Strip），使當地的人道危機加劇之際，法國、英國等國先前相繼表態，將承認巴勒斯坦為國家。

討論以色列與巴勒斯坦「兩國方案」（two-statesolution）的聯合國峰會，將在美東時間22日於美國紐約的聯合國總部登場。消息人士透露，日本首相石破茂計劃不會出席這場會議。

消息人士也指出，日本政府過去一段時間也在評估這場聯合國峰會，不過日本政府內部有意見認為，在這個時期承認巴勒斯坦為國家，可能會使以色列方面的態度更為強硬，無助於「兩國方案」。

再加上親以色列的美國總統川普政府，也反對承認巴勒斯坦。日本政府相關人士透露，已獲悉美方打算反對承認。

目前約有150個國家已經承認巴勒斯坦國。

路透社報導，日本在承認巴勒斯坦為國家的立場，與法國、英國、加拿大以及澳洲相左，其中法、英、加與日本同為七大工業國集團（G7）成員。

至於G7其他成員國的立場，德國與義大利官員已主張，立即承認巴勒斯坦會「適得其反」。