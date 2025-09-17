快訊

印度加入白俄軍演 莫迪也接川普電話

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
印度近日雖參加白俄聯合軍演，但總理莫迪同時又與美國總統川普通話，展現印度外交特色。（中央社示意圖）
印度近日雖參加白俄聯合軍演，但總理莫迪同時又與美國總統川普通話，展現印度外交特色。（中央社示意圖）

印度又展現兩手外交！俄羅斯官媒近日證實，印度加入俄國與白俄羅斯的聯合軍演，且伊朗也有加入，這顯示印度與俄羅斯的好關係；但同時，先前已經拒接美國總統川普多次電話的印度總理莫迪，16日卻與川普通話，川普祝莫迪75歲生日快樂，這讓兩國的關係稍微和緩。

多國參加白俄軍演

根據《半島電視台》報導，俄羅斯官媒塔斯社16日的新聞指出，印度也參與了俄國與白俄羅斯的軍演。隨後印度國防部也證實派遣65人前往參加為期5天的軍演。此次聯合軍演的參加人數從之前的7千人增加到10萬人，且展示包括有攜帶核武能力的炸彈與戰艦。

此外，伊朗、孟加拉、布吉納法索、剛果民主共和國與馬利等國也有參與白俄軍演。不過，由於印度是美國在印太地區對抗中國的重要盟友，同時與俄羅斯有深厚歷史關係，但因為川普不滿印度購買俄羅斯石油，因此宣布50%的高額關稅制裁印度，讓印度近來也開始與中國改善因邊界而僵持不下的冷凍關係。

伊朗也參加俄國軍演

印度也不是第一次參加俄國軍演，在2021年時就曾派遣部隊參加。但《今日印度》也提到，之前多次拒接川普電話的莫迪，16日卻接受川普對他的生日祝福，並感謝印度也試圖協助美國調停俄烏戰爭。莫迪隨後也在X上回應說，感謝好朋友川普的祝福，希望能讓印、美合作再創高峰。

伊朗同時也是這次白俄大聯合軍演的重要觀察對象。伊朗與俄羅斯本來就是關係緊密的盟友，伊朗提供大量的無人機，甚至據傳還有彈道飛彈給俄羅斯。美國原本要與伊朗進行核協議談判，但雙方遲遲無法達成共識，加上以色列與伊朗在中東對峙，非西方與西方對抗的態勢正逐漸浮現。

