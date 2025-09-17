快訊

前巴西總統波索納洛身體不適 送醫救治

中央社／ 聖保羅16日綜合外電報導

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的兒子表示，波索納洛因感到身體不適，今天被送往首都巴西利亞（Brasilia）的醫院救治。

路透社報導，波索納洛自2018年競選期間遭遇刺傷後，反覆出現腸道問題，至今已接受至少6次相關手術，最近一次是4月進行長達12個小時的手術。

他的兒子弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）在社群平台X上發文表示，他的父親出現嚴重打嗝、嘔吐以及低血壓的情況。

波索納洛稍早在巴西利亞接受一系列醫療處置，包括實驗室檢查以及皮膚病手術。

這位前巴西總統因在2022年大選落敗後策劃政變，上週被最高法院合議庭判處27年3個月徒刑。

