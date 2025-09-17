前巴西總統波索納洛身體不適 送醫救治
前巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的兒子表示，波索納洛因感到身體不適，今天被送往首都巴西利亞（Brasilia）的醫院救治。
路透社報導，波索納洛自2018年競選期間遭遇刺傷後，反覆出現腸道問題，至今已接受至少6次相關手術，最近一次是4月進行長達12個小時的手術。
他的兒子弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）在社群平台X上發文表示，他的父親出現嚴重打嗝、嘔吐以及低血壓的情況。
波索納洛稍早在巴西利亞接受一系列醫療處置，包括實驗室檢查以及皮膚病手術。
這位前巴西總統因在2022年大選落敗後策劃政變，上週被最高法院合議庭判處27年3個月徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言