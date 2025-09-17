澳洲與巴紐改簽聯合公報 暫未簽署新防務協議

澳洲與巴布亞紐幾內亞今天宣布，兩國未如預期簽署一項新的防務協議。澳洲總理艾班尼斯今天在巴紐首都莫士比港會晤巴紐總理馬拉普，就防務議題進行會談。

根據法新社昨天看到的協議副本，澳洲與巴布亞紐幾內亞將簽署新防務協議，承諾在面對「新興威脅」時，若其中一方遭到攻擊，雙方將相互防衛。

路透社報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）與馬拉普（James Marape）原訂今天在莫士比港（PortMoresby）簽署協議。

兩人改簽一份防務聯合公報，但雙方均表示，將「按照兩國內閣程序」簽署協議。

聯合公報並未詳細說明雙方延後簽署協議的原因，不過艾班尼斯先前曾說，巴紐內閣原訂15日批准該協議，但因獨立紀念日活動而有所延誤。

艾班尼斯15日抵達巴布亞紐幾內亞，出席巴紐脫離澳洲獨立50週年紀念活動。

根據聲明，雙方同意「透過提升能力、協同作戰能力和整合，來加強和擴大國防合作」。

新的防務條約將允許兩國公民在彼此軍隊中服役，並確保「與第三方的任何活動、協議或安排都不得損害任一方履行條約的能力」。這指的是中國在太平洋日益增長的影響力。

馬拉普向記者表示，兩國在防務領域並肩合作，符合共同利益。

他說，巴紐無法單獨捍衛其領土和海域，還說澳洲是巴紐首選的安全夥伴。

馬拉普強調，中國並未插手阻撓雙方簽署這項協議。

澳洲近期積極強化與南太平洋地區各國的合作與安全協議，作為回應區域地緣政治變動的措施。

艾班尼斯上週曾與萬那杜討論深化雙邊關係的安全與發展協議。

不過，萬那杜總理納帕特（Jotham Napat）擔心協議內容可能影響該國從其他國家獲取關鍵基礎建設資金，簽署時程已延後，雙方尚待繼續協商。