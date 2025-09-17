涉賄韓國前第一夫人 統一教會長韓鶴子到案受訊
韓國「世界和平統一家庭聯合會」（統一教）會長韓鶴子今天現身獨立檢察組辦公室，就她涉嫌賄賂前總統尹錫悅妻子金建希一案接受訊問。這是檢方針對尹錫悅夫婦刑事調查一環。
路透社報導，韓鶴子今天下車時由助手攙扶，緩緩經過一大群記者和警衛。
韓鶴子抵達獨檢組辦公室時，不願回應媒體有關指控的提問。她被問到為何先前多次拒絕傳喚時僅說：「我身體一直不好。」
檢方已依受賄等多項罪名起訴金建希。金建希被控收受價值8000萬韓元（約新台幣191萬元）的賄賂，包括兩個香奈兒（Chanel）包包和一條鑽石項鍊，作為協助統一教推動商業利益的報酬。
金建希的律師否認她收受任何禮物等指控。韓鶴子也否認個人參與任何非法行為，稱針對她的指控內容是「假消息」。
檢方指稱一名主導行賄的教會高層人員已遭逮捕，並依違反反貪汙法等罪名起訴。
韓鶴子是統一教創辦人文鮮明遺孀，文鮮明2012年過世。
