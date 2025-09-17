快訊

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

中秋之前好運沖天！「四生肖」驚喜連連…鼠貴人相助、 豬財運滾滾

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

涉賄韓國前第一夫人 統一教會長韓鶴子到案受訊

中央社／ 首爾17日綜合外電報導
圖為統一教創始人文鮮明的遺孀韓鶴子。法新社
圖為統一教創始人文鮮明的遺孀韓鶴子。法新社

韓國「世界和平統一家庭聯合會」（統一教）會長韓鶴子今天現身獨立檢察組辦公室，就她涉嫌賄賂前總統尹錫悅妻子金建希一案接受訊問。這是檢方針對尹錫悅夫婦刑事調查一環。

路透社報導，韓鶴子今天下車時由助手攙扶，緩緩經過一大群記者和警衛。

韓鶴子抵達獨檢組辦公室時，不願回應媒體有關指控的提問。她被問到為何先前多次拒絕傳喚時僅說：「我身體一直不好。」

檢方已依受賄等多項罪名起訴金建希。金建希被控收受價值8000萬韓元（約新台幣191萬元）的賄賂，包括兩個香奈兒（Chanel）包包和一條鑽石項鍊，作為協助統一教推動商業利益的報酬。

金建希的律師否認她收受任何禮物等指控。韓鶴子也否認個人參與任何非法行為，稱針對她的指控內容是「假消息」。

檢方指稱一名主導行賄的教會高層人員已遭逮捕，並依違反反貪汙法等罪名起訴。

韓鶴子是統一教創辦人文鮮明遺孀，文鮮明2012年過世。

金建希 尹錫悅 辦公室

延伸閱讀

韓國U16橄欖球代表隊台南移地訓練 台韓體育交流再深化

肯定產業努力 蕭美琴：台灣股市屢創新高、8月出口首超韓國

劉力穎拒韓男搭訕遭痛毆　台灣妞提醒：別把異國相遇想得太詩情畫意

美國拘留韓公民 韓外長：美難再與盟友維持良好合作

相關新聞

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

美國第4度延長中企字節跳動出售TikTok的寬限期，引發針對美國乃至台灣的國安隱憂。華盛頓郵報16日以「為何TikTok...

涉賄韓國前第一夫人 統一教會長韓鶴子到案受訊

韓國「世界和平統一家庭聯合會」（統一教）會長韓鶴子今天現身獨立檢察組辦公室，就她涉嫌賄賂前總統尹錫悅妻子金建希一案接受訊...

印度加入白俄軍演 莫迪也接川普電話

印度又展現兩手外交！俄羅斯官媒近日證實，印度加入俄國與白俄羅斯的聯合軍演，且伊朗也有加入，這顯示印度與俄羅斯的好關係；但同時，先前已經拒接美國總統川普多次電話的印度總理莫迪，16日卻與川普通話，川普祝莫迪75歲生日快樂，這讓兩國的關係稍微和緩。

影／澳洲記者追問在任期間商業活動 川普伸食指叫他「安靜」

美國總統川普16日在白宮與澳洲廣播公司記者萊昂斯（John Lyons）爆發一場罕見的言語交鋒，川普批評記者「正在傷害澳...

英國人怒吼再次偉大 川普主義能扳倒英國兩黨制？

在美國總統川普9月16日訪問英國的前一個周末，倫敦的極右派遊行吸引大約15萬人參加。根據民調，如果明天舉行選舉，英國極右派政黨「英國改革黨」（Reform UK）將成為第一大黨。英國經濟學人指出，川普主義正席捲英國。儘管只有16%英國人對川普有好感，但有36%英國人支持川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）理念，並喊出「讓英國再次偉大」（MBGA）。 川普主義會扳倒英國實行數百年的兩黨制嗎？

川普抵英二度國是訪問 紅毯高規格禮遇

美國總統川普今天抵達英國，展開歷史性的第2次國是訪問。英國政府高規格迎接，王室也鋪設紅毯安排隆重儀式，包括鳴放禮炮、馬車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。