影／澳洲記者追問在任期間商業活動 川普伸食指叫他「安靜」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普16日在白宮準備乘坐陸戰隊一號離開前與記者交談。美聯社
美國總統川普16日在白宮準備乘坐陸戰隊一號離開前與記者交談。美聯社

美國總統川普16日在白宮澳洲廣播公司記者萊昂斯（John Lyons）爆發一場罕見的言語交鋒，川普批評記者「正在傷害澳洲」，並揚言會將此事告訴澳洲總理艾班尼斯。

澳廣與BBC報導，萊昂斯當時提出多個關於川普在任期間商業交易的問題，包括他重返白宮以來身家增加多少，以及在總統任內從事如此多商業活動是否恰當等。川普則回答「我不知道」，表示自己並未真正操盤，家族生意是由孩子們在經營，隨後問萊昂斯：「你從哪來的？」

當萊昂斯說明來自澳廣時，川普說：「哦，澳洲的，你正在傷害澳洲。在我看來，你正在嚴重傷害澳洲，他們想與我搞好關係。你知道，你們的領導人很快就要過來見我。我會告訴他關於你的事，你把氣氛搞得很差。」

當萊昂斯試圖追問時，川普伸出食指，先作勢按在嘴唇上，接著指向他說「安靜」，隨後轉身去和另一位記者交談。白宮在「X」的官方快速回應帳號「Rapid Response 47」隨後上傳福斯新聞拍攝的對話片段，直指川普「痛打一位外國假新聞魯蛇」。

萊昂斯的提問是澳廣調查節目的一部分，旨在了解川普再度當選總統以來的商業活動。他事後表示，自己只是禮貌地提出合理問題，若因此被認為會損害長期盟友關係，「根本說不通」，並強調：「對我來說，問一些我認為不具挑釁性的問題完全正常」，而且問題公平、基於研究，並未有任何辱罵之意。

澳廣新聞總監史蒂文斯（Justin Stevens）表示，萊昂斯得到公司的全力支持。他說：「萊昂斯是一位屢獲殊榮的記者，也是澳洲最有經驗、最受尊敬的記者之一，而他的工作就是提出問題。」

