川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

美國第4度延長中企字節跳動出售TikTok的寬限期，引發針對美國乃至台灣的國安隱憂。華盛頓郵報16日以「為何TikTok很危險？」為題發表專家評論示警，在北京對台灣動武的情境下，中共可能將TikTok武器化展開訊息戰，配合解放軍攻擊美國海外目標。類似劇本並非沒有先例，哈瑪斯2023年突襲以色列後便利用TikTok散播反美訊息。

美國總統川普16日宣布，TikTok「不賣就禁」法案寬限期延至12月16日，對此華府智庫「范登堡聯盟」（Vandenberg Coalition）執行總監費拉佩媞（Carrie Filipetti）評論主張，TikTok每一天繼續在美國運作，都是一項安全威脅。她強調，執行TikTok出售法案至關重要，因為這不僅能避免軍事衝突，必要時甚至能決定戰爭勝負。

費拉佩媞引用季辛吉曾說：「嚇阻需要的是力量，結合使用力量的意志，還有侵略者對這兩者的評估。」但她認為，美國長期專注於展現軍事能力，卻忽視展現「意志」的重要性。而中共清楚認知，即使美中在硬實力上互相追平，如果美國缺乏使用力量的決心，能力也毫無意義。這正是TikTok的危險所在。

文中預想台海戰爭的情境指出：若中國決定進攻台灣，出於擔心美國介入，可能先發制人對美國海外基地發動打擊；同時在美國本土，中國協力者也可動用已收購的農地設立秘密基地發動無人機攻擊。與此同時，1.7億美國TikTok使用者的頁面，可能出現成千上萬偽裝成人類的機器人帳號，散播反美宣傳，鼓動年輕人對抗政府，並快速製造假訊息引發混亂。

這樣的情境並非空穴來風，而且最近的先例就是以哈戰爭。費拉佩媞提醒，哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列後，賓拉登的反美檄文「致美國的信」（Letter to America）一度在TikTok瘋傳。該信詳述攻擊美國人的理由。

而先前TikTok成功動員數以千計的美國年輕人遊說反對TikTok出售案時，更加深國會對外國影響力的憂慮。多名議員回報，當時他們的辦公室電話被兒童與青少年打爆，許多人甚至不知道自己打給誰，或為什麼要打。此外，美國多州檢察長的訴訟文件揭露，TikTok內部研究顯示，青少年社群動態充斥自殺意念、色情、毒品與暴力內容。

基於這些顧慮，拜登政府時期立法要求字節跳動限期出售TikTok在美業務，否則將全面關閉。該法案僅允許一次90天展延，但川普回鍋白宮後已4度展延，且試圖斡旋保留TikTok。

費拉佩媞批評，這些政策等同用政治權宜犧牲國安。白宮甚至選擇開設官方TikTok帳號，無異於默許美國民眾參與可能破壞國家自豪感、家庭韌性與國家安全的系統。文章直言，TikTok完全有能力侵蝕美國憲法精神，危及聯邦團結、削弱國防，並危害世代自由。

該文最後強調，美國除了透過強化軍事能力提升國安，更要培養展現「意志」的決心。她呼籲，川普政府若真要守護國家與未來，第一步就是立即確保TikTok被出售或禁止。