挺台參與ICAO 加國議員國會發表聲明並將舉行記者會

中央社／ 多倫多16日專電

國際民航組織（ICAO）第42屆大會23日將在蒙特婁舉行，台灣迄未獲邀與會。加台國會議員友好協會會長、加拿大自由黨聯邦眾議員史葛洛（Judy Sgro）今天在眾院復會次日，於國會發表聲明，為台灣被排除在（ICAO）之外，打抱不平。

史葛洛與同樣長期挺台的保守黨聯邦眾議員古柏（Michael Cooper）為力挺台灣，還將在ICAO大會開幕前一日，於加拿大首都渥太華國會山莊國家新聞劇院（National Press Theatre）舉行國際記者會，為台灣政府派往蒙特婁說明台灣訴求的「ICAO行動團」，爭取更多國際支持。22日活動全程將在有線公共事務頻道（CPAC）現場直播。

民航局副局長兼ICAO台灣行動小組組長林俊良，屆時將在渥太華記者會中發聲，探討台北飛航情報區（FIR）安全與承載加拿大國民航空旅行安全的無縫航空安全網絡，如何密切關連。

史葛洛16日在國會發表聲明表示，ICAO第42屆大會訂於9月23日在蒙特婁舉行，負責管理繁忙且具關鍵戰略意義台北飛航情報區的台灣，卻仍被排除在外。排除台灣，將危害全球民航安全，也違背「芝加哥公約」（Chicago Convention）精神。

史葛洛指出，台海緊張局勢加劇及中國啟用M503航線的擔憂日增，台灣參與ICAO更顯重要。台灣過去在空中交通安全方面有良好紀錄，理當有參與ICAO的機會。排除台灣與會，不僅對飛航協調造成風險，還會出現更廣泛的地緣政治後果，全球和加拿大在印太地區的經貿利益，都將受影響。

她表示，「排除台灣參與ICAO討論，有損於我們的集體使命；飛航安全不分國界，我們理當共同團結維護安全。」

駐加拿大代表處發布22日國際記者會活動訊息時指出，台北飛航情報區作為航空旅行最繁忙地區之一，管理18條國際航線，包括從加拿大直飛台灣並連接印太地區的航線在內，估計2024年支援逾164萬架次航班和超過6400萬名乘客，對全球航空安全網路的重要性，毋庸置疑。

駐加代表處表示，儘管台北飛航情報區流量龐大，但仍無法進入ICAO安全入口網站（Secure Portal）；台灣作為台北飛行情報區的唯一主管部門，在收集關鍵航空安全資訊方面遭遇困難。

隨著各國代表再次齊聚蒙特婁，制定維護共享空域的規章制度和標準，我們「迫切需要呼籲各方採取集體行動，維護ICAO專業機構制定的國際規則。台灣加入ICAO，有助建立更安全、更有韌性和永續性的天空」。

