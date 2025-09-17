快訊

斑馬線爛20年！他噴「1圖案」抗議 坑洞48小時神速消失

周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

雙颱即將生成接力影響台灣 氣象署示警下周恐有中颱威脅 風雨熱區曝

美國拘留韓公民 韓外長：美難再與盟友維持良好合作

中央社／ 首爾17日綜合外電報導

韓國外交部長趙顯16日在國會外交、統一與安全事務質詢會表示，韓國公民遭美方突襲逮捕事件，近期讓他深切體會到，美國已不再像過去那樣，是個與盟友和友邦維持良好合作的國家。

韓聯社報導，在回答為何未將韓美領袖會談結果彙整成書面文件時，趙顯解釋說，當時涉及一些可能對韓國經濟造成較大影響的內容，為維護國家利益，與其立即敲定協議文本，不如繼續推進後續協商。

他還說，美方也同意在不完全列出所有細節的情況下，先達成整體協議，再展開進一步協商。

關於後續的關稅談判進展不順，趙顯表示，這是因為美方提出的方案讓韓國難以接受。他強調，協商重點放在雙贏方案上，即便需要一些時間，也會盡力維護國家利益、妥善處理韓美關係。

美國移民暨海關執法局（ICE）9月4日突襲韓國現代汽車（Hyundai Motor）和LG新能源（LG EnergySolution）位於喬治亞州的合資電動車電池工廠，逮捕大約475人，大多數為韓國公民。

另外，趙顯將於17日至18日訪問中國北京，與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅舉行會談。

當被問及中國國家主席習近平下月是否訪韓，出席亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議時，趙顯表示，雖不清楚中方內部是否已做出最後決定，但據了解，習近平訪韓行程已大致安排妥當。

美方 外交部

延伸閱讀

TikTok在美命運將揭曉！傳甲骨文銀湖列買家 字節跳動持股20%以下

美方稱台灣政治地位未定？華府學者：美國以前沒明說

TikTok不下架了？ 川普：周五與習近平確認協議內容

馬雲催動AI「強勢回歸」阿里 主導外賣補貼大戰

相關新聞

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

美國第4度延長中企字節跳動出售TikTok的寬限期，引發針對美國乃至台灣的國安隱憂。華盛頓郵報16日以「為何TikTok...

川習會「進入最後安排」！外媒傳川普訪北京上海 中方可能買500架波音

南華早報17日報導，美國總統川普預計赴北京進行國是訪問，相關安排進入「最後談判階段」，此行可能增加上海站。消息人士透露，...

川普史無前例對英國二度國是訪問 反川抗議群眾聞風而至

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞16日飛抵英國，展開歷史性的第二次國是訪問，行程將涵蓋皇家盛典、貿易談判以及國際政治事務。

英國人怒吼再次偉大 川普主義能扳倒英國兩黨制？

在美國總統川普9月16日訪問英國的前一個周末，倫敦的極右派遊行吸引大約15萬人參加。根據民調，如果明天舉行選舉，英國極右派政黨「英國改革黨」（Reform UK）將成為第一大黨。英國經濟學人指出，川普主義正席捲英國。儘管只有16%英國人對川普有好感，但有36%英國人支持川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）理念，並喊出「讓英國再次偉大」（MBGA）。 川普主義會扳倒英國實行數百年的兩黨制嗎？

川普抵英二度國是訪問 紅毯高規格禮遇

美國總統川普今天抵達英國，展開歷史性的第2次國是訪問。英國政府高規格迎接，王室也鋪設紅毯安排隆重儀式，包括鳴放禮炮、馬車...

川習會前暖身 周五熱線 TikTok、稀土、台灣等議題上桌

美國總統川普與中國國家主席習近平本周五將進行6月以來的通話，彭博資訊分析，TikTok、波音飛機、稀土磁鐵以及台灣，都將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。