美國拘留韓公民 韓外長：美難再與盟友維持良好合作

韓國外交部長趙顯16日在國會外交、統一與安全事務質詢會表示，韓國公民遭美方突襲逮捕事件，近期讓他深切體會到，美國已不再像過去那樣，是個與盟友和友邦維持良好合作的國家。

韓聯社報導，在回答為何未將韓美領袖會談結果彙整成書面文件時，趙顯解釋說，當時涉及一些可能對韓國經濟造成較大影響的內容，為維護國家利益，與其立即敲定協議文本，不如繼續推進後續協商。

他還說，美方也同意在不完全列出所有細節的情況下，先達成整體協議，再展開進一步協商。

關於後續的關稅談判進展不順，趙顯表示，這是因為美方提出的方案讓韓國難以接受。他強調，協商重點放在雙贏方案上，即便需要一些時間，也會盡力維護國家利益、妥善處理韓美關係。

美國移民暨海關執法局（ICE）9月4日突襲韓國現代汽車（Hyundai Motor）和LG新能源（LG EnergySolution）位於喬治亞州的合資電動車電池工廠，逮捕大約475人，大多數為韓國公民。

另外，趙顯將於17日至18日訪問中國北京，與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅舉行會談。

當被問及中國國家主席習近平下月是否訪韓，出席亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議時，趙顯表示，雖不清楚中方內部是否已做出最後決定，但據了解，習近平訪韓行程已大致安排妥當。