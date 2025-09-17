川普抵英二度國是訪問 紅毯高規格禮遇

快訊

中央社／ 倫敦16日綜合外電報導
美國總統川普夫婦赴英國進行國是訪問，16日抵達倫敦附近機場，英王查爾斯三世派人迎接。路透
美國總統川普今天抵達英國，展開歷史性的第2次國是訪問。英國政府高規格迎接，王室也鋪設紅毯安排隆重儀式，包括鳴放禮炮、馬車巡遊和豪華國宴。

綜合法新社和路透社報導，川普伉儷在倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）走下總統專機「空軍一號」（Air Force One）時，受到儀仗隊的歡迎。川普告訴媒體：「這裡有很多事讓我感到溫暖。這是非常特別的地方。」

川普隨後搭乘直升機抵達美國大使位於倫敦的官邸「溫菲德莊園」（Winfield House）過夜。他談到英國國王查爾斯三世（King Charles III）時說：「他是我多年的朋友，大家都很尊敬他、愛戴他。」他還說：「明天將是非常重要的一天。」

川普是首位兩度獲得英國邀請國是訪問的美國總統，上次是2019年在他首任總統任期內，由英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）接待。

英王查爾斯三世明天將在溫莎城堡（WindsorCastle）盛情款待川普，包括安排馬車巡遊、軍機飛行表演、鳴放禮炮以及國宴，兩人將在宴會上發表演說。

川普隔天將在英國首相施凱爾（Keir Starmer）鄉間官邸契克斯（Chequers）會談，聚焦貿易、俄烏戰爭與加薩走廊（Gaza Strip）情勢。

施凱爾希望將英國塑造成美國投資的目的地，使得兩國金融服務、科技和能源產業緊密結合，以推動國內亟需的經濟成長。

美國晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）等企業高層都將出席。英美雙方預計將宣布數以十億計美元的合作協議。

微軟（Microsoft）表示，未來4年將在英國投資超過300億美元，谷歌（Google）則表示將投資50億英鎊（約68億美元），其中部分資金將用於倫敦近郊興建新的數據中心，以因應人工智慧（AI）服務需求。

施凱爾發言人形容這次國是訪問是「歷史性機遇」，適逢全球穩定與安全的關鍵時刻。

