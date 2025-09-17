川習會「進入最後安排」！外媒傳川普訪北京上海 中方可能買500架波音

南華早報17日報導，美國總統川普預計赴北京進行國是訪問，相關安排進入「最後談判階段」，此行可能增加上海站。消息人士透露，川普此行能否成真，取決於是否有足夠的成果可供對外宣布，其中包括中國大陸可能對美採購500架波音飛機。

美中雙方近期結束在西班牙的第四輪貿易談判，川普稱會談「成功」，雙方就TikTok框架協議達成共識，並討論關鍵礦產與芬太尼議題。消息人士指出，雙方現正敲定川普訪中細節，主要障礙已解決，「取得重大進展」。

消息人士透露，北京已在9月初正式向川普發出國是訪問邀請，顯示此行「幾乎已成定局」，該人士稱「正式邀請就像百米賽跑的起跑槍響，終點已在望」。

兩名消息人士透露，時間可能落在亞太經合會（APEC）峰會前後，APEC峰會將在10月31日至11月1日舉行。

若成行，這將是美國總統自2017年以來首次訪中。順利的話，外界預期明年習近平將回訪美國，雙方均期望將此行塑造成對國內的重大勝利。

根據了解，中方有意安排川普搭乘高鐵前往上海，可能與11月5日至7日於上海舉行的中國國際進口博覽會銜接。不過，美方顧慮川普高齡79歲，行程恐過於勞累，且擔心外界解讀為「對北京讓步」。

一名消息人士描述，川普對於訪中行程及可能目的地擁有最終決定權，「他本人似乎對訪問相當興奮，但他也必須聽取團隊意見」。

南華早報報導指出，美方強烈要求中方購買美國商品，作為川普訪問期間可對外宣布的重要成果。波音正與中方洽談出售多達500架客機，若成交將是川普上任以來中國首次大規模採購。

同時，美方也強調大豆出口。中國去年自美進口量占比僅約20%，遠低於2016年的水準。