川習會前暖身 周五熱線 TikTok、稀土、台灣等議題上桌

美國總統川普與中國國家主席習近平本周五將進行6月以來的通話，彭博資訊分析，TikTok、波音飛機、稀土磁鐵以及台灣，都將是雙方磋商的重點議題。此次通話將為10月底南韓舉行APEC峰會期間可能的川習會鋪路。

北京方面尚未公開確認或評論這通電話。中國外交部周二僅表示，「元首外交在兩國關係中發揮不可替代的戰略引領作用」。

美財長貝森特與貿易代表葛里爾日前在西班牙馬德里與中方代表磋商，焦點在於TikTok，該短影音平台面對「不賣就禁」的最後期限，國防部長赫塞斯及國務卿魯比歐上周也與中方對口官員接觸。美中兩位領導人此次通話被視為雙方結束數月低度對抗、推進高層談判的關鍵。

以下是川習通話以及後續的關鍵焦點：

雙方的核心訴求

川普主打透過關稅振興美國經濟，關稅水準已攀至逾百年高點；中國則希望撤銷這些關稅，以緩解國內經濟壓力。

對川普而言，確保製造業關鍵原料稀土磁鐵的供應是重中之重，這也是中國在連番加徵關稅後的重要談判籌碼。雙方在半導體領域互有攻防：美國已將32家中企列入實體清單，中國新啟調查回擊美製晶片。

川普也要求中國更嚴厲打擊協助芬太尼及相關物質出口或融資的實體。中方對被指縱容毒品交易的說法頗為不滿。

易達協議的項目

中國可能承諾擴大採購美國商品採購，讓川普得以宣稱「大勝利」。

陸資在美受到華府鷹派人士質疑，目前美國對此類交易實行嚴格審查，但中方訂購數百架波音飛機，將有利於雙方，預計能成為協議的核心內容。

美國農產品如黃豆一向是貿易談判頻繁涉及且高度敏感的議題。如果中國減少從巴西進口、改向美國採購，將有助川普討好美國農民並增加對中出口。

美國可能取消部分人文交流限制以緩和關係。例如在整體移民收緊的背景下，對中國留學生赴美就請提供便利措施。

具爭議的棘手議題

台灣仍是美中關係的主要摩擦點。中國外交部長王毅上周再度敦促美方，在台灣問題上「謹慎行事」。中國可能要求美國減少對台軍售或軍事訓練合作。

川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤不願意美國更深入參與亞太區的對中軍事行動，儘管在南海摩擦加劇之際，包括菲律賓在內的美國盟友尋求加強與美國的軍事合作，以應對日益頻繁的南海衝突。