川普史無前例對英國二度國是訪問 反川抗議群眾聞風而至
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞16日飛抵英國，展開歷史性的第二次國是訪問，行程將涵蓋皇家盛典、貿易談判以及國際政治事務。
BBC報導，川普從美國出發前釋放出積極信號，表示這次訪問「是一種榮幸」。他說：「我與英國的關係非常好，他們想看看是否能稍微改進一下貿易協議，我願意幫忙。」同時強調，此行的主要目的是拜會「我的朋友」英國國王查理三世，「他充分彰顯這個國家，是一位優雅的紳士。」
川普搭乘「空軍一號」抵達倫敦史坦斯特機場，外交大臣古柏（Yvette Cooper）等官員親自到場正式迎接，隨後前往美國駐英大使官邸溫菲爾德莊園過夜，17日將於他口中「最極致」場地的溫莎城堡參加一整天盛大儀式。
川普抵達溫菲爾德莊園後，再次表達對王室的熱情，談到查理三世時說：「他是我長久以來的朋友，人人都尊敬他，也都愛戴他。」並在談及對英國的感受時表示：「這裡有許多令我感到溫暖的事物。我想告訴你，這是一個非常特別的地方。」
BBC指出，國事訪問是一種「軟實力外交」，透過王室魅力攻勢來加強與重要國際夥伴的關係，而對英國而言，美國是其最重要的國家。為了取悅川普，英方準備了盛大的排場，查理三世與資深王室成員將親自出面，包括16日因病缺席的卡蜜拉王后，以及威廉王儲與凱特王妃。屆時將有禮炮與軍事檢閱，川普與梅蘭妮亞也將乘坐馬車遊行。
不過，與近期其他國是訪問不同，川普此次行程不會對公眾開放，所有活動都將在溫莎城堡或首相鄉間官邸契克斯舉行。反川示威者也已開始聚集，並在溫莎城堡的城牆上投射川普與美國「淫魔」艾普斯坦的巨型影像，有4人因此被捕。
