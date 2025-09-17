阿根廷總統公布2026年度預算 期中選舉前語調轉趨克制

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）15日發表全國演說，公布2026年度國家預算案。米雷伊罕見放緩以往激昂語調，避免使用標誌性口號「自由萬歲」，並將教育、健康與退休金列為優先支出。阿根廷媒體指出，此舉意在安撫民眾、重建社會共識，並爭取2025年10月期中選舉支持。

自2023年12月就任以來，米雷伊推動大規模政府開支削減、裁撤公務員、取消能源補助，以及市場自由化改革，引發各界抗議。9月初，他所屬的「自由前進黨」（La Libertad Avanza）在布宜諾斯艾利斯省地方選舉慘敗，僅獲約34%選票，遠落後於中間偏左的Fuerza Patria聯盟。布宜諾斯艾利斯省的經濟貢獻占全國GDP逾三成，選民人口約佔全國四成，其選舉結果被視為阿根廷政治風向球。

在15日的全國演說中，米雷伊語氣明顯收斂，以平實口吻向民眾保證「最壞的時刻已經過去」，並強調政府將繼續推動財政平衡改革，明年重點將放在人力資本建設上。他宣布，2026年度預算將約85%用於教育、醫療保健和退休金，其中包括醫療支出增加17%、教育支出增加8%、退休金提高5%。

阿根廷主要媒體對米雷伊演說評價不一。國家報（La Nación）認為，這是「不一樣的米雷伊」，上任後首次以語氣克制收斂的方式發表演說，顯示總統意識到改革需要社會共識。號角報（Clarín）則指出，米雷伊「不再像皇帝」，9月選舉結果讓總統認識到，民眾開始關注政策細節和政治團隊表現，而非單純將他視為拯救阿根廷的英雄。

阿根廷期中選舉將於2025年10月26日舉行，將選出眾議院127個席位及參議院24個席位。這將是米雷伊自2023年上任以來的首次國會選舉，被視為衡量其政府改革能否順利推動的重要考驗，也將決定未來兩年的政策推進方向。（編輯：陳承功）1140916