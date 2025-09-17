德國420萬人繳不出水電費 3分之1人口無應急儲蓄

快訊

中央社／ 柏林16日專電

德國聯邦統計局今天公布，2024年全德約5%人口，即420萬人所在的家庭，無法即時繳交水電瓦斯費。統計顯示，租屋戶比自有住宅戶更容易發生繳費困難。此外，有1/3人口無足夠應付突發支出的儲蓄。

德國聯邦統計局（Destatis）發布報告，指出德國有「420萬人生活在拖欠水電瓦斯費的家庭」，統計顯示，2024年有6.4%的租屋人口表示家中積欠水電瓦斯等費用，比例幾乎是自有住宅戶（3.4%）的2倍。

聯邦統計局說明，數據反映租屋族群在能源與生活開銷上的脆弱性更高。租戶在碰到能源價格上漲時，很難靠自己改造住房來降低能源消耗，因此更容易受到能源成本上升的衝擊。

除了繳不出帳單，不少家庭也缺乏足夠的緊急儲蓄。根據同份調查報告，2024年約32.2%人口居住在無力支付至少1250歐元（約新台幣4萬5000元）突發開銷的家庭，一台洗衣機損壞或暖氣需要修理，對這樣的家庭來說都是難題。

受俄烏戰爭衝擊，2022年以來德國能源價格大幅攀升，雖近年有所回落，但仍未回到戰前水準，連帶影響公民住房日常開支。

報告指出，2025年8月，包括水供應、垃圾清運、建築清潔與電梯維護等德國固定住房雜費，較前一年同期上漲4%，漲幅高於全國平均物價漲幅（2.2%）。

如何全面降低民眾財務壓力成為當前德國聯邦政府的要務之一，經濟部長萊歇（Katherina Reiche）15日公布，聯邦政府將調整能源轉型路線，取消新建再生能源補貼，減輕納稅人負擔。

總理梅爾茨（Friedrich Merz）也承諾在2025年底前，改革發放給失業及低收入者的公民津貼，以期在維持低收入者的基本生活保障金同時，鼓勵更多勞動人口投入就業市場。

