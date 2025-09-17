川普：美國已在委內瑞拉外海擊沉3艘船

美國總統川普今天表示，美國在委內瑞拉外海總計「擊沉」3艘船。他在前一天證實，美國對加勒比海（Caribbean Sea）地區涉嫌運毒者發動第2起致命攻擊。

法新社報導，川普（Donald Trump）離開白宮準備前往英國進行國是訪問時告訴記者：「我們實際上擊沉3艘船、不是2艘，你們只看見2艘。」

川普並未進一步說明第3艘船的詳細情形，或者是否還有其他人遭擊斃。

川普15日表示，美國部隊當時在國際水域擊中第2艘船、造成3人喪生，川普形容他們是「毒梟恐怖份子」。

自美軍本月初對加勒比海地區疑似運毒船隻發動攻擊，造成11人喪生後，川普政府屢遭質疑採取這類行動的合法性。

美國政府公布先前2次已知行動的相關畫面，並稱握有鐵證，能證明遭擊斃者皆是企圖將致命毒品運往美國的走私犯。

不過，美方並未提供相關細節佐證這些說法。

美軍採取這些行動使加勒比海區域緊張升溫。美國在該區域大舉部署海軍，引發外界臆測華府可能意圖推翻委內瑞拉的政權。