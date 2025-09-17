川普：美國已在委內瑞拉外海擊沉3艘船

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，美國在委內瑞拉外海總計「擊沉」3艘船。他在前一天證實，美國對加勒比海（Caribbean Sea）地區涉嫌運毒者發動第2起致命攻擊。

法新社報導，川普（Donald Trump）離開白宮準備前往英國進行國是訪問時告訴記者：「我們實際上擊沉3艘船、不是2艘，你們只看見2艘。」

川普並未進一步說明第3艘船的詳細情形，或者是否還有其他人遭擊斃。

川普15日表示，美國部隊當時在國際水域擊中第2艘船、造成3人喪生，川普形容他們是「毒梟恐怖份子」。

美軍本月初對加勒比海地區疑似運毒船隻發動攻擊，造成11人喪生後，川普政府屢遭質疑採取這類行動的合法性。

美國政府公布先前2次已知行動的相關畫面，並稱握有鐵證，能證明遭擊斃者皆是企圖將致命毒品運往美國的走私犯。

不過，美方並未提供相關細節佐證這些說法。

美軍採取這些行動使加勒比海區域緊張升溫。美國在該區域大舉部署海軍，引發外界臆測華府可能意圖推翻委內瑞拉的政權。

美國 川普 美軍

延伸閱讀

川普擬列國內恐怖組織 專家：缺相應法律機制

早知情？以高官爆空襲卡達前致電川普「沒說不行」有時間阻止卻未行動

川普要求停購俄油、對中徵高關稅 歐洲盟邦難遵循

不只李嘉誠巴拿馬港口！川普劍指中國全球海權版圖 潛在新目標曝光

相關新聞

「要把加薩化為火海！」以色列展開地面進攻 城中仍有3分之2居民

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述兩名以色列官員報導，以軍十六日自加薩市郊區發動地面攻勢。以色列防長卡茲同日在社群媒體聲稱...

川普控紐時誹謗 索賠逾4千億元 擬在佛州提告

美國總統川普十五日宣布對紐約時報提起誹謗訴訟，索賠一百五十億美元（約台幣四五五五億元），指控紐時數十年來以各種手法，對他...

聯合國調查委員會：以色列犯種族滅絕 內唐亞胡等高層煽動

路透十六日報導，一個聯合國調查委員會十六日認定以色列已在加薩犯下「種族滅絕」（genocide），並指控以色列總理內唐亞...

美再炸委內瑞拉毒品船 馬杜洛批：又想搞政權更替那套

美國總統川普十五日表示，美軍再次攻擊委內瑞拉一艘運送毒品船隻，並擊斃船上三人，川普還說不排除發動陸地戰以殲滅委內瑞拉毒梟...

好萊塢資深影星勞勃瑞福 89歲睡夢中辭世

演而優則導、曾獲奧斯卡最佳導演獎的美國好萊塢資深影星勞勃瑞福，十六日在猶他州普羅沃郊區山間家中過世，享壽八十九歲。娛樂公...

首度在日展示！駐日美軍「泰風」飛彈系統 可用來牽制大陸

駐日美國陸軍昨天在位於日本山口縣岩國市的美軍岩國基地首度對媒體展示「泰風」飛彈系統，這種移動型的中程飛彈系統可搭載「戰斧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。