赴美記者簽受限：德國媒體請求政府出面交涉

（德國之聲中文網）五家德國媒體機構敦促德國聯邦政府在外交層面上，就美國計劃實施的收緊赴美記者簽采取外交行動。德廣聯（ARD）、德國電視二台（ZDF）、RTL電視台、ProSiebenSat.1傳媒集團以及德國廣播電台（Deutschlandradio）在一封聯名信中請求德國總理梅爾茨（Friedrich Merz 又譯作“默茨”）和外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul，二人均屬基民盟）給予支持。

上述德國電視台周二（9月16日）表示，已呼籲聯邦政府“通過外交渠道向美國政府表明反對針對外國記者的簽證改革計劃”。

在聲明中，ARD主席弗洛裡安·哈格爾（Florian Hager）、ZDF台長諾伯特·希姆勒（Norbert Himmler）、RTL總經理斯特凡·施米特爾（Stephan Schmitter）、ProSiebenSat.1首席執行官伯特·哈貝茨（Bert Habets）以及德國廣播電台台長施特凡·勞厄（Stefan Raue）共同指出，“自由的、基於不帶預設立場的信息的意見形成是我們民主制度的基石”。聲明還強調：“因此，德國媒體在全球所有重要地區均設有常駐辦公室。而我們在華盛頓和紐約的辦事處，傳統意義而言一直是最重要的駐點之一。”

拓展閱讀——彭博社駐港記者延簽被拒　外國記者協會：加深新聞自由受侵蝕擔憂

美國擬縮短赴美記者簽

此事的背景是，特朗普領導下的美國政府宣布，將縮短外國學生和記者簽證的有效期。今後，記者簽證最多只能簽發240天，而中國記者的簽證有效期甚至僅為90天。此前，此類簽證的有效期最長可達五年。

就在上周，來自世界各地的100多家媒體機構已呼籲特朗普放棄這一改革計劃。聯合呼籲的簽署方包括法新社（AFP）、美聯社（AP）、路透社（Reuters）等國際通訊社，以及廣播電視機構如德國電視一台、電視二台、英國廣播公司（BBC），和法國廣播電台（Radio France）。

德國廣播機構周二強調，聯邦政府完全可以支持媒體行業的這一倡議，例如“在華盛頓通過外交途徑提交正式抗議或抗議文書，明確表達對這一事態發展的不滿”。

（法新社）

本文章由德國之聲授權提供】

