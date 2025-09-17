西班牙導演、影星力挺親巴示威 批以色列種族滅絕

西班牙首都馬德里日前因「親巴示威」迫使環西自由車賽終止，引發內政外交衝突，但獲藝文影視界人士如國寶大導阿莫多瓦力挺。影星哈維爾巴登也在艾美獎紅毯上譴責以色列種族滅絕。

環西自由車賽（Vuelta a España）14日在馬德里的最後一站，因有約10萬名聲援巴勒斯坦人權的抗議人士湧上賽道，被迫史無前例提前終止賽事，頒獎典禮也因此取消。

除了西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）公開表達他對示威民眾「捍衛人權、正義之舉」的敬意與欽佩外，西班牙藝文界與影視圈人士也紛紛動員，表態支持巴勒斯坦人民、譴責以色列對加薩的軍事行動導致人道危機。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，聞名國際的西班牙國寶級電影導演阿莫多瓦（PedroAlmodóvar）15日在馬德里太陽門廣場（Puerta delSol）上，與約100名藝術、文化和學術界人士接力宣讀在以色列砲火下遇難身亡的巴勒斯坦孩童的名字。

阿莫多瓦朗讀了一封來自加薩兒童的信，他認為西班牙社會正在動員，反對以色列對巴勒斯坦人民的大屠殺，他支持解放巴勒斯坦，因為「每天醒來看到新聞畫面都令人難以忍受」。

當媒體問及他對馬德里環西賽事，因親巴示威造成的政治爭議時，他表示「政治人物應聆聽街頭的聲音」。

這場悼念加薩遇害兒童的活動由「藝術家與巴勒斯坦」平台發起，得到10多個非政府組織支持，包括聯合國兒童基金會（UNICEF）、國際慈善機構救助兒童會（Save the Children）、世界醫師聯盟（Doctors ofthe World）、無國界醫生組織（Doctors WithoutBorders）等。

他們呼籲以色列「遵守國際法，結束種族滅絕，並允許人道援助進入加薩」。

西班牙語言與文化權威「塞萬提斯學院」（InstitutoCervantes）院長、亦為詩人和作家的賈西亞孟蒂羅（Luis García Montero）在活動中致詞，控訴以色列砲火無情摧殘生命。

他以詩提問：「你叫什麼名字？一個死於國際尊嚴廢墟下的孩子？」他控訴：「我老了，但我從未遭受過被電視直播的種族滅絕屈辱，也從未見聞過記者們被血腥無恥地迫害喪生。」

大西洋的另一端，以迷你影集「怪物：梅內德斯弒親兄弟檔」（Monsters: The Lyle and Erik MenendezStory）提名第77屆艾美獎（Emmy Awards）最佳男配角的西班牙知名影星哈維爾巴登（Javier Bardem），在美國洛杉磯參加頒獎典禮時，佩戴象徵挺巴勒斯坦的阿拉伯頭巾（keffiyeh）走上紅毯，表達他對於馬德里示威群眾的聲援、以及對加薩受難人民的悼念。

他嚴厲譴責以色列對加薩人民「種族滅絕」，他強調，這不是他說了算，根據全球頂尖種族滅絕學者組織「國際種族滅絕學者協會」（InternationalAssociation of Genocide Scholars, IAGS）裁定，以色列在加薩的行為確實構成種族滅絕。

他呼籲對以色列實施外交和貿易禁運等制裁，以阻止這場人道危機。

本月初，哈維爾巴登與超過1800位歐美演藝人員共同簽署了一份承諾書，拒絕與「涉及針對巴勒斯坦人的種族滅絕和種族隔離」的以色列電影機構合作。

加薩戰爭於2023年10月7日爆發，起源於巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列南部，造成1219人喪生、擄走250多人，引發以色列對加薩走廊發動大規模反擊。

根據加薩走廊衛生當局數據，以色列的軍事行動已造成近6萬5000名巴勒斯坦人喪生。由聯合國人權理事會（UNHRC）設立的國際調查委員會，今天也首次認定以色列在加薩走廊犯下「種族滅絕」罪行。