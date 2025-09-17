好萊塢資深影星勞勃瑞福 89歲睡夢中辭世

演而優則導、曾獲奧斯卡最佳導演獎的美國好萊塢資深影星勞勃瑞福，十六日在猶他州普羅沃郊區山間家中過世，享壽八十九歲。娛樂公關公司Rogers&Cowan PMK執行長柏格聲明，勞勃瑞福是在睡夢中辭世，但未透露具體細節。

紐約時報報導，勞勃瑞福憑藉魅力走紅影壇，後來成為奧斯卡導演，幾部熱門作品帶領美國民眾探究人生意義，並透過「日舞影展」推動獨立製片。

勞勃瑞福本名小查爾斯．勞勃．瑞福，一九三六年八月十八日在加州出生，科羅拉多大學唸一年就休學，後到法國和義大利修習藝術，回美後以舞台劇演員身分出道，後躍上大銀幕，代表作包括一九六九年「虎豹小霸王」、一九七六年描述水門案的「大陰謀」，一九七三年「刺激」是他唯一以演員身分入圍奧獎的作品。

邁入不惑之年後，勞勃瑞福朝導演發展，首度執導作品一九八○年「凡夫俗子」在奧斯卡榮獲最佳影片、最佳導演等獎項。一九八一年，勞勃瑞福在猶他州公園市創立「日舞協會」並擔任主席。二○一八年，勞勃瑞福表示揮別長達五十年的演員生涯，告別作是「老人與槍」。