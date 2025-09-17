聽新聞
0:00 / 0:00

好萊塢資深影星勞勃瑞福 89歲睡夢中辭世

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
美知名演員與導演勞勃瑞福。路透
美知名演員與導演勞勃瑞福。路透

演而優則導、曾獲奧斯卡最佳導演獎的美國好萊塢資深影星勞勃瑞福，十六日在猶他州普羅沃郊區山間家中過世，享壽八十九歲。娛樂公關公司Rogers&Cowan PMK執行長柏格聲明，勞勃瑞福是在睡夢中辭世，但未透露具體細節。

紐約時報報導，勞勃瑞福憑藉魅力走紅影壇，後來成為奧斯卡導演，幾部熱門作品帶領美國民眾探究人生意義，並透過「日舞影展」推動獨立製片。

勞勃瑞福本名小查爾斯．勞勃．瑞福，一九三六年八月十八日在加州出生，科羅拉多大學唸一年就休學，後到法國和義大利修習藝術，回美後以舞台劇演員身分出道，後躍上大銀幕，代表作包括一九六九年「虎豹小霸王」、一九七六年描述水門案的「大陰謀」，一九七三年「刺激」是他唯一以演員身分入圍奧獎的作品。

邁入不惑之年後，勞勃瑞福朝導演發展，首度執導作品一九八○年「凡夫俗子」在奧斯卡榮獲最佳影片、最佳導演等獎項。一九八一年，勞勃瑞福在猶他州公園市創立「日舞協會」並擔任主席。二○一八年，勞勃瑞福表示揮別長達五十年的演員生涯，告別作是「老人與槍」。

銀幕 美國 好萊塢 紐約時報

延伸閱讀

奧斯卡得主勞勃瑞福夢中離世！享壽89歲　具體死因未透露

柯克槍擊案嫌犯背景曝光 「資優生」變殺人犯、曾揚言寧自盡也不投案

重現逆天「黃金右腿」！裘莉「黑絲配尖頭高跟」女王氣場無敵 性感造型讓人夢回2012奧斯卡

三立紀錄片「戰地阿特」入圍生態界奧斯卡 白心儀收珍古德來信

相關新聞

奧斯卡得主勞勃瑞福過世享壽89歲 川普哀痛發聲「曾是最當紅影星」

曾獲奧斯卡獎的好萊塢資深影星勞勃瑞福（Robert Redford）16日早晨在猶他州普羅沃（Provo）郊區山間家中過...

「要把加薩化為火海！」以色列展開地面進攻 城中仍有3分之2居民

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述兩名以色列官員報導，以軍十六日自加薩市郊區發動地面攻勢。以色列防長卡茲同日在社群媒體聲稱...

川普控紐時誹謗 索賠逾4千億元 擬在佛州提告

美國總統川普十五日宣布對紐約時報提起誹謗訴訟，索賠一百五十億美元（約台幣四五五五億元），指控紐時數十年來以各種手法，對他...

聯合國調查委員會：以色列犯種族滅絕 內唐亞胡等高層煽動

路透十六日報導，一個聯合國調查委員會十六日認定以色列已在加薩犯下「種族滅絕」（genocide），並指控以色列總理內唐亞...

美再炸委內瑞拉毒品船 馬杜洛批：又想搞政權更替那套

美國總統川普十五日表示，美軍再次攻擊委內瑞拉一艘運送毒品船隻，並擊斃船上三人，川普還說不排除發動陸地戰以殲滅委內瑞拉毒梟...

好萊塢資深影星勞勃瑞福 89歲睡夢中辭世

演而優則導、曾獲奧斯卡最佳導演獎的美國好萊塢資深影星勞勃瑞福，十六日在猶他州普羅沃郊區山間家中過世，享壽八十九歲。娛樂公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。