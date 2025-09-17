聽新聞
美再炸委內瑞拉毒品船 馬杜洛批：又想搞政權更替那套

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導
美國總統川普15日宣稱美軍襲擊一艘委內瑞拉運毒船。路透
美國總統川普15日宣稱美軍襲擊一艘委內瑞拉運毒船。路透

美國總統川普十五日表示，美軍再次攻擊委內瑞拉一艘運送毒品船隻，並擊斃船上三人，川普還說不排除發動陸地戰以殲滅委內瑞拉毒梟。委國總統馬杜洛抨擊川普政府以毒品為藉口發動軍事行動，意圖恐嚇並謀求委內瑞拉政權更替。

美聯社報導，川普在社群平台發文說，在十五日採取最新打擊行動，聲稱「這次襲擊發生時，一些經確認的委內瑞拉毒品恐怖分子正在國際水域運輸非法毒品(一種致命的毒害美國人的武器！)，這些毒品正準備運往美國」。

川普又指出，「這些極度暴力的販毒集團，對美國國家安全、外交政策和美國重要利益構成了威脅」。但他未透露攻擊具體細節。

川普後來在白宮橢圓辦公室說，參謀總長聯席會議主席凱恩給他看攻擊錄影。外界質疑這麼做是否符合國際法，或實際上是否等同於法外處決，川普堅稱美國確信這些人都是毒販，「我們有證據。你們只要看看海上，到處都是大包的古柯鹼和芬太尼」。

當被問及美軍是否將擴大打擊委內瑞拉本土時，川普拒絕排除這種可能性，表示「我們拭目以待」。他說，「委內瑞拉正在把幫派分子、毒販和毒品運到美國，令人無法接受」。

兩個星期前，美軍宣稱攻擊一艘委內瑞拉運載毒品快艇，擊殺十一人，並稱這項行動是出於自衛，阻止毒品流入美國。國務卿魯比歐也指販毒集團「對國家構成直接威脅」。

委內瑞拉總統馬杜洛在十五日較早時的記者會上，指美軍九月二日攻擊所謂運毒船其實是一艘漁船，漁民並沒有武器，而美軍目的是引發軍事衝突，意圖「恐嚇並謀求」委內瑞拉政權更替。

包括共和、民主兩黨在內的幾位聯邦參議員則不滿川普政府的論點，同時質疑軍事行動合法性，認為這是行政權力過度擴張，把軍隊用於執法目的。

