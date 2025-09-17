聯合國調查委員會：以色列犯種族滅絕 內唐亞胡等高層煽動

路透十六日報導，一個聯合國調查委員會十六日認定以色列已在加薩犯下「種族滅絕」（genocide），並指控以色列總理內唐亞胡等高官煽動這些行為。以色列堅決否認指控，強調在加薩的軍事行動屬於自衛且遵守國際法。

這項七十二頁的法律分析是聯合國至今最強有力的發現，但該委員會地位獨立，不正式代表聯合國發聲。該委員會的發現援引殺害行為的規模、救援物資封鎖、強迫遷徙和醫療院所被毀等事例。這份報告能發揮外交壓力，並蒐集證據以供法院日後參考。

巴勒斯坦被占領土調查委員會主管、曾任國際刑事法院法官的皮萊說，種族滅絕正在加薩上演，這些殘暴犯罪的責任落在以色列當局最高層，他們如今已將近兩年策畫種族滅絕行動，具體意圖是毀滅加薩的巴勒斯坦群體。

報告指控，以色列總理內唐亞胡、總統赫佐格與前防長葛朗特煽動以國的種族滅絕行為。

納粹德國大規模屠殺猶太人後，聯合國一九四八年「防止及懲治滅絕種族罪公約」將種族滅絕定義為「意圖全部或部分摧毀一個民族、族裔、種族或宗教團體的行為」所犯的罪行。

要構成種族滅絕，至少須發生五項行為中的任一項，即殺害、造成嚴重身心傷害、故意施加旨在全部或部分消滅該群體的生活條件、施加旨在阻止該群體生育的措施、強迫轉移該群體兒童至另一群體。聯合國委員會認為，以色列犯下前四項。

該委員會引用的證據，包括對受害者、目擊者、醫師的訪問，以及經核實的開源文件和戰爭開始以來所整理的衛星圖像分析。

以色列外交部十六日發布聲明回應：「以方堅拒接受這份歪曲虛假的報告，呼籲立即廢除該調查委員會。」以色列稱這份報告「完全採信哈瑪斯的虛假說法」，並指報告作者為激進組織代理人，這些組織「關於猶太人的駭人言論已在全球受到譴責」。

以色列指出，哈瑪斯二○二三年十月突襲以色列，殺害一千二百人，並導致二五一名人質遭綁架。加薩衛生部說，加薩戰爭至今已使逾六點四萬人遇害。一個全球飢餓監控機構也說，加薩局部地區正遭逢飢荒。