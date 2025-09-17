聽新聞
「要把加薩化為火海！」以色列展開地面進攻 城中仍有3分之2居民

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
數輛戰車16日在以色列與加薩邊境的以國一側集結，遠方可見加薩建築被毀景象。路透
數輛戰車16日在以色列與加薩邊境的以國一側集結，遠方可見加薩建築被毀景象。路透

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述兩名以色列官員報導，以軍十六日自加薩市郊區發動地面攻勢。以色列防長卡茲同日在社群媒體聲稱「加薩正化為火海」，以軍正打擊恐怖組織基礎設施、營救人質並擊敗巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯

路透和法新社十六日報導，巴勒斯坦衛生官員說，當天襲擊的最初幾小時已至少四十人死亡，多數在加薩北部的最大城加薩市。空襲也在持續，多個地區居民回報有戰車侵入。一名以國軍官說，「我們正向加薩市中心推進」。

該軍官並透露，以軍南部指揮部已將地面行動擴展至哈瑪斯在加薩的主要據點加薩市，估計這個區域內還有兩千至三千名哈瑪斯武裝分子活動。

這場行動原本預計在當地平民撤離後展開，目前仍有約三分之二居民留在加薩市。聯合國八月警告，以色列若入侵加薩市，恐使該市約一百萬人口流離失所。美聯社十六日引述以軍估計指出，約卅五萬人已在地面行動展開前離開該市。

卡茲在社群平台Ｘ寫道，以軍鐵腕打擊恐怖分子基礎設施，為釋放人質和擊敗哈瑪斯創造條件。以色列總理內唐亞胡說，以方已在加薩展開一項重大行動。

以軍地面進攻伴隨新一波猛烈空襲，海軍艦艇也加入戰車和飛機轟炸海岸地區。加薩官員表示，以軍十五日深夜接連空襲，ＣＮＮ取得的影片顯示多具渾身是血的兒童遺體被送入加薩北部的醫院。

美國國務卿魯比歐十五日在耶路撒冷會晤內唐亞胡，力挺以色列在加薩市發動新攻勢和徹底殲滅哈瑪斯的目標。魯比歐警告，哈瑪斯恐只剩幾天可接受停火協議，「以色列已開始在那裡採取行動。所以我們認為，我們能達成協議的時間窗口非常有限」。

魯比歐離開以色列前往卡達途中說，優先選項是談判解決，說服哈瑪斯宣布將解除武裝，不再構成威脅，「這不太可能，但我們仍抱希望」。魯比歐還說，美國將與卡達敲定一項強化防務合作協議，並稱世上若有任何國家能調停，那就是卡達。

卡達 空襲 戰車 哈瑪斯 以色列 聯合國 巴勒斯坦 內唐亞胡 恐怖組織

