美「台風」導彈首次部署日本 中國要求「盡快撤走」

（德國之聲中文網）中國周二（9月16日）要求東京和華盛頓撤走在日本部署的美國“台風”（Typhon，又譯“堤豐”）中程導彈系統。該系統首次在日美聯合軍事演習中亮相。

日本防衛省在社交平台X上表示，日本與美國已於上周四（9月11日）啟動“堅毅之龍25”（Resolute Dragon 25）聯合軍事演習，演習將持續至9月25日。

日本自衛隊向法新社證實，該導彈系統於演習期間首次在日本展示。但自衛隊強調，該武器不會開火。

中國外交部周二要求美國和日本“盡快撤走”該導彈系統。

中國外交部發言人林劍在例行記者會上表示：“美方、日方不顧中方嚴重關切，執意以聯合演訓之名在日本部署‘堤豐’中導系統，中方對此強烈不滿、堅決反對。”

根據今年4月美國海軍學會網站的一份報告，美國的“台風”導彈系統是陸軍“遠程精確打擊現代化項目”的一部分。

報告稱，該系統“利用雷神公司生產的SM-6導彈和戰斧巡航導彈，並對其進行改造以便陸基發射”。

美國陸軍上校韋德·格爾曼（Wade Germann）周一在日本岩國市的一處空軍基地對記者表示，這是一種“裝載在卡車拖車上的系統，能夠在崎嶇山路和惡劣環境部署使用”。

日本自衛隊發言人告訴法新社：“隨著日本周邊安全環境日益嚴峻，該系統將增強對武裝攻擊的威懾力。”

“台風”系統曾於2024年部署在菲律賓北部，用於美菲年度聯合軍演。

去年12月，馬尼拉宣布計劃采購該系統，以確保其海洋利益，此舉引發北京不滿。

林劍周二表示：“美國在亞洲國家部署‘堤豐’中導系統損害其他國家正當安全利益，推高地區軍備競賽和軍事對抗風險，對地區戰略安全構成實質性威脅”，“中方敦促美方、日方正視地區國家呼聲，糾正錯誤做法，盡快撤走‘堤豐’中導系統。”

