首度在日展示！駐日美軍「泰風」飛彈系統 可用來牽制大陸

駐日美國陸軍昨天在位於日本山口縣岩國市的美軍岩國基地首度對媒體展示「泰風」飛彈系統，這種移動型的中程飛彈系統可搭載「戰斧」巡弋飛彈及SM-6攔截飛彈，射程及於中國，可用來牽制中國。

日本放送協會（NHK）報導，「泰風」飛彈系統（Typhon missile system，又譯堤豐）是搭載於軍艦垂直發射型的中程飛彈，可以車輛移動，進行發射，從遠距離攻擊對方的據點。

泰風飛彈系統可發射「戰斧」巡弋飛彈，射程1600公里，若部署於日本，射程可涵蓋中國的一部分。

美日大規模聯合實戰訓練的「堅毅之龍」（Resolute Dragon）年度軍演本月11日起展開，作為軍演的一環，泰風飛彈系統正在岩國基地展示，這是日本首度展示泰風。

負責指揮這套系統的美軍特遣部隊上校指揮官格曼（Wade Germann）表示，「泰風飛彈系統可在海上、陸上發揮效果。運用此系統可使用不同的多種彈種，讓敵人不敢輕易動手」。

格曼指出，「這次我們與日本自衛隊獲得實施嚴格演訓的機會，希望能確認如何做好必要的應戰準備。在岩國基地，可以檢視在航空基地和港灣展開泰風飛彈系統的各種運用型態」。

NHK分析美軍積極研發泰風飛彈系統的原因指出，美國在冷戰時期末期，與舊蘇聯簽署中程核飛彈條約（INF Treaty），禁止部署射程500至5500公里的陸基彈道飛彈與巡弋飛彈。因此，美國未擁有陸基型中程飛彈，但中國卻積極致力於中程飛彈的生產與部署，至少已擁有1800枚以上。

在中程飛彈的持有方面，美中的軍力相差甚遠。對此，美國危機感增強。2019年中程核飛彈條約（INF Treaty）失效後，美國急於開發中程飛彈，目標部署於印度太平洋地區。去年在菲律賓實施軍演時，首度展示泰風。

中國堅決反對美軍將泰風部署於菲律賓、日本等亞洲國家。俄羅斯則痛批說：「此舉是進一步招致不安」。

美日聯合實戰訓練的「堅毅之龍」年度演習，將於25日結束，預計有1.9萬人參加。演習結束後，泰風飛彈系統將撤離日本。