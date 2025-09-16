奧斯卡得主勞勃瑞福過世享壽89歲 川普哀痛發聲「曾是最當紅影星」

曾獲奧斯卡獎的好萊塢資深影星勞勃瑞福（Robert Redford）16日早晨在猶他州普羅沃（Provo）郊區山間家中過世，享壽89歲，美國總統川普16日稱讚說，他曾經是最當紅的明星，他認為勞勃瑞福非常傑出。

資深影星勞勃瑞福傳過世，娛樂公關公司Rogers & Cowan PMK執行長柏格（Cindi Berger）發表聲明說，勞勃瑞福是在睡夢中辭世，但未透露具體細節。

川普16日從白宮出發，預計訪問英國，川普在受訪時聽聞消息，他表示，勞勃瑞福有很多年是最頂尖的，沒有人比他更優秀；川普說，勞勃瑞福有一陣子是最當紅的明星，他認為勞勃瑞福非常傑出。