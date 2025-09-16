快訊

「1996台海危機期間 開啟台美高層對話」前資政丁懋時辭世 享耆壽99歲

于朦朧墜樓身亡5天！後事辦完母首發聲 親曝：非他殺是意外

奧斯卡得主勞勃瑞福過世享壽89歲 川普哀痛發聲「曾是最當紅影星」

聽新聞
0:00 / 0:00

奧斯卡得主勞勃瑞福過世享壽89歲 川普哀痛發聲「曾是最當紅影星」

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。記者陳熙文／攝影
美國總統川普。記者陳熙文／攝影

曾獲奧斯卡獎的好萊塢資深影星勞勃瑞福（Robert Redford）16日早晨在猶他州普羅沃（Provo）郊區山間家中過世，享壽89歲，美國總統川普16日稱讚說，他曾經是最當紅的明星，他認為勞勃瑞福非常傑出。

資深影星勞勃瑞福傳過世，娛樂公關公司Rogers & Cowan PMK執行長柏格（Cindi Berger）發表聲明說，勞勃瑞福是在睡夢中辭世，但未透露具體細節。

川普16日從白宮出發，預計訪問英國，川普在受訪時聽聞消息，他表示，勞勃瑞福有很多年是最頂尖的，沒有人比他更優秀；川普說，勞勃瑞福有一陣子是最當紅的明星，他認為勞勃瑞福非常傑出。

川普 過世 美國 白宮 好萊塢 奧斯卡

延伸閱讀

TikTok在美能繼續運作？川普稱美中有協議「美國將宣布買家」

面對川普覬覦 丹麥承諾投入76億發展格陵蘭

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

早知情？以高官爆空襲卡達前致電川普「沒說不行」有時間阻止卻未行動

相關新聞

奧斯卡得主勞勃瑞福過世享壽89歲 川普哀痛發聲「曾是最當紅影星」

曾獲奧斯卡獎的好萊塢資深影星勞勃瑞福（Robert Redford）16日早晨在猶他州普羅沃（Provo）郊區山間家中過...

首度在日展示！駐日美軍「泰風」飛彈系統 可用來牽制大陸

駐日美國陸軍昨天在位於日本山口縣岩國市的美軍岩國基地首度對媒體展示「泰風」飛彈系統，這種移動型的中程飛彈系統可搭載「戰斧...

BBC：開雲集團遭駭 Gucci等品牌恐數百萬客戶個資外洩

英國廣播公司（BBC）今天報導，法國精品集團開雲遭駭客入侵，旗下品牌Gucci（古馳）、巴黎世家（Balenciaga）...

以色列對加薩市發動地面攻勢 軍官稱已深入市中心

以色列防長發文稱加薩走廊（Gaza Strip）「正在燃燒」後，一名軍官對記者說，以軍連夜對加薩市（Gaza City）...

日本檢驗出M痘重症首例 20多歲女有非洲旅遊史

一名日本20多歲女性有非洲旅遊史，日前就醫被診斷出感染M痘（mpox,舊稱猴痘）第一分支的子分支（Clade 1b）病毒...

印度德里瘧疾、屈公病例 截至2025年9月中創5年同期新高

印度德里市政當局表示，當地上週新增33個瘧疾病例，今年截至9月13日為止，已累積297例，是5年來同期最高的數據；另外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。