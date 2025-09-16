南海局勢緊繃 菲律賓英國將討論簽署軍隊互訪協定

菲律賓國防部長鐵歐多洛今天表示，英國已正式表達與菲律賓討論簽署「軍隊互訪協定」（VFA）的意願。隨著南海局勢日趨緊張，菲律賓正加深與西方盟友的安全合作。

路透社報導，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）表示，英國國防副大臣寇克（Vernon Coaker）男爵出席菲國首都馬尼拉一場會議時，遞交了英國國防大臣希利（John Healey）的信函，傳達英方有意促成協議，允許兩國在對方領土部署部隊，以利兩軍合作。

菲律賓國防部在另一份聲明中指出，雙方也就區域安全情勢交換意見，包括南海的最新發展。

近年來，菲律賓與中國多次為了具主權爭議的南海海域起爭執。

菲英兩國擬議中的軍隊互訪協定，反映出雙方在印度洋－太平洋海域（Indo-Pacific）有共同的安全憂慮，以及菲律賓愈來愈著重強化對外防衛。

協定內容將比照菲律賓分別與美國、澳洲、紐西蘭、日本達成的類似安排。