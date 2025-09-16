快訊

「1996台海危機期間 開啟台美高層對話」前資政丁懋時辭世 享耆壽99歲

于朦朧墜樓身亡5天！後事辦完母首發聲 親曝：非他殺是意外

奧斯卡得主勞勃瑞福過世享壽89歲 川普哀痛發聲「曾是最當紅影星」

南海局勢緊繃 菲律賓英國將討論簽署軍隊互訪協定

中央社／ 馬尼拉16日綜合外電報導

菲律賓國防部長鐵歐多洛今天表示，英國已正式表達與菲律賓討論簽署「軍隊互訪協定」（VFA）的意願。隨著南海局勢日趨緊張，菲律賓正加深與西方盟友的安全合作。

路透社報導，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）表示，英國國防副大臣寇克（Vernon Coaker）男爵出席菲國首都馬尼拉一場會議時，遞交了英國國防大臣希利（John Healey）的信函，傳達英方有意促成協議，允許兩國在對方領土部署部隊，以利兩軍合作。

菲律賓國防部在另一份聲明中指出，雙方也就區域安全情勢交換意見，包括南海的最新發展。

近年來，菲律賓與中國多次為了具主權爭議的南海海域起爭執。

菲英兩國擬議中的軍隊互訪協定，反映出雙方在印度洋－太平洋海域（Indo-Pacific）有共同的安全憂慮，以及菲律賓愈來愈著重強化對外防衛。

協定內容將比照菲律賓分別與美國、澳洲、紐西蘭、日本達成的類似安排。

南海 菲律賓 國防部

延伸閱讀

新版全民國防手冊沒共軍識別資訊？ 國防部：看到軍隊就快遠離

陸海警控菲3014號船危險衝撞 依法管制黃岩島菲律賓船

中菲南海爭端再起 陸海警管制黃岩島多艘菲律賓公務船

菲律賓強烈抗議大陸設黃岩島保護區 陸外交部回應了

相關新聞

奧斯卡得主勞勃瑞福過世享壽89歲 川普哀痛發聲「曾是最當紅影星」

曾獲奧斯卡獎的好萊塢資深影星勞勃瑞福（Robert Redford）16日早晨在猶他州普羅沃（Provo）郊區山間家中過...

首度在日展示！駐日美軍「泰風」飛彈系統 可用來牽制大陸

駐日美國陸軍昨天在位於日本山口縣岩國市的美軍岩國基地首度對媒體展示「泰風」飛彈系統，這種移動型的中程飛彈系統可搭載「戰斧...

BBC：開雲集團遭駭 Gucci等品牌恐數百萬客戶個資外洩

英國廣播公司（BBC）今天報導，法國精品集團開雲遭駭客入侵，旗下品牌Gucci（古馳）、巴黎世家（Balenciaga）...

以色列對加薩市發動地面攻勢 軍官稱已深入市中心

以色列防長發文稱加薩走廊（Gaza Strip）「正在燃燒」後，一名軍官對記者說，以軍連夜對加薩市（Gaza City）...

日本檢驗出M痘重症首例 20多歲女有非洲旅遊史

一名日本20多歲女性有非洲旅遊史，日前就醫被診斷出感染M痘（mpox,舊稱猴痘）第一分支的子分支（Clade 1b）病毒...

印度德里瘧疾、屈公病例 截至2025年9月中創5年同期新高

印度德里市政當局表示，當地上週新增33個瘧疾病例，今年截至9月13日為止，已累積297例，是5年來同期最高的數據；另外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。