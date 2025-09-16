快訊

中職／范國宸打爆統一中斷新莊9連敗 悍將9月豪奪6勝已超越8月

沙鹿情殺案17歲少年砍死女大生晚間落網 凶嫌叔叔震驚：姪兒平常乖乖的

聯合國兩國方案峰會在即 盧森堡：將承認巴勒斯坦國

中央社／ 布魯塞爾16日綜合外電報導

一場有關以色列與巴勒斯坦「兩國方案」的聯合國峰會下週將在美國紐約召開，盧森堡昨夜加入多個國家的行列，表示將在會上承認巴勒斯坦國。

法新社報導，以色列對加薩走廊（Gaza Strip）持續近2年的軍事行動正面臨國際社會日益強烈的譴責，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在此情況下帶頭推動承認巴勒斯坦國。

盧森堡總理佛利登（Luc Frieden）昨夜對媒體表示，最近幾個月，局勢明顯惡化，「目前歐洲和全球正出現一股聲勢，表達兩國方案還是有其適切性」。

他說：「因此，盧森堡政府打算在下週的兩國方案（two-state solution）會議中，加入承認巴勒斯坦國的陣營。」

沙烏地阿拉伯及法國政府22日將在紐約共同主持峰會，馬克宏已承諾屆時將正式承認巴勒斯坦國。

包括英國、澳洲、加拿大、比利時等國家也都表示，計劃在聯合國大會（UN General Assembly）這場會議中承認巴勒斯坦國。

以色列及其盟友美國則抨擊這項行動。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天表示，這麼做只會幫巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）「壯膽」。

美國 馬克宏 巴勒斯坦

延伸閱讀

馬克宏任命39歲親信擔任法總理 民眾示威嗆與民意脫節

法國一年三任總理下台 動盪原因為何？

提信任投票解預算僵局 法總理恐難過關 馬克宏急覓第4任

法國恐再更換總理 考驗馬克宏施政智慧

相關新聞

BBC：開雲集團遭駭 Gucci等品牌恐數百萬客戶個資外洩

英國廣播公司（BBC）今天報導，法國精品集團開雲遭駭客入侵，旗下品牌Gucci（古馳）、巴黎世家（Balenciaga）...

以色列對加薩市發動地面攻勢 軍官稱已深入市中心

以色列防長發文稱加薩走廊（Gaza Strip）「正在燃燒」後，一名軍官對記者說，以軍連夜對加薩市（Gaza City）...

日本檢驗出M痘重症首例 20多歲女有非洲旅遊史

一名日本20多歲女性有非洲旅遊史，日前就醫被診斷出感染M痘（mpox,舊稱猴痘）第一分支的子分支（Clade 1b）病毒...

印度德里瘧疾、屈公病例 截至2025年9月中創5年同期新高

印度德里市政當局表示，當地上週新增33個瘧疾病例，今年截至9月13日為止，已累積297例，是5年來同期最高的數據；另外，...

聯合國獨立調查首認定以色列犯種族滅絕 以方駁「歪曲虛假」

聯合國獨立調查首次認定，以色列在加薩走廊犯下「種族滅絕」罪行，以國總理等高層官員涉嫌煽動此事。以方堅決否認這項指控，強調...

與華府關係緊張 巴西下週聯合國大會尚未取得美簽

隨著對美貿易與外交關係持續緊張，巴西外交部今天表示，下周將參加紐約聯合國大會的巴西官員，迄今未收到美國核發的簽證

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。