聯合國兩國方案峰會在即 盧森堡：將承認巴勒斯坦國
一場有關以色列與巴勒斯坦「兩國方案」的聯合國峰會下週將在美國紐約召開，盧森堡昨夜加入多個國家的行列，表示將在會上承認巴勒斯坦國。
法新社報導，以色列對加薩走廊（Gaza Strip）持續近2年的軍事行動正面臨國際社會日益強烈的譴責，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在此情況下帶頭推動承認巴勒斯坦國。
盧森堡總理佛利登（Luc Frieden）昨夜對媒體表示，最近幾個月，局勢明顯惡化，「目前歐洲和全球正出現一股聲勢，表達兩國方案還是有其適切性」。
他說：「因此，盧森堡政府打算在下週的兩國方案（two-state solution）會議中，加入承認巴勒斯坦國的陣營。」
沙烏地阿拉伯及法國政府22日將在紐約共同主持峰會，馬克宏已承諾屆時將正式承認巴勒斯坦國。
包括英國、澳洲、加拿大、比利時等國家也都表示，計劃在聯合國大會（UN General Assembly）這場會議中承認巴勒斯坦國。
以色列及其盟友美國則抨擊這項行動。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天表示，這麼做只會幫巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）「壯膽」。
