面對川普覬覦 丹麥承諾投入76億發展格陵蘭
在美國總統川普揚言掌控丹麥半自治領土格陵蘭後，國際社會對格陵蘭的關注日益升高。丹麥今天承諾投入16億丹麥克朗（約新台幣76億元），用於格陵蘭基礎建設與醫療。
路透社報導，丹麥今天宣布計畫增加對格陵蘭的支出，承諾在2026年至2029年間投入16億丹麥克朗，投資當地醫療和基礎建設。
根據法新社，丹麥總理佛瑞德里克森（MetteFrederiksen）今天表示，丹麥已與格陵蘭簽署發展當地基礎建設的協議。
川普自今年1月重返白宮以來一再聲稱，美國基於安全考量需要掌控格陵蘭，此番言論引發與丹麥外交關係緊張。
格陵蘭是丹麥位於北極圈內的半自治領土，具有戰略重要性，並且富含石油、天然氣及高科技業需要的礦產，島上約有5.7萬人。
