快訊

中職／范國宸打爆統一中斷新莊9連敗 悍將9月豪奪6勝已超越8月

沙鹿情殺案17歲少年砍死女大生晚間落網 凶嫌叔叔震驚：姪兒平常乖乖的

奧斯卡得主離世！勞勃瑞福享壽89歲 睡夢中安詳離世死因未透露

面對川普覬覦 丹麥承諾投入76億發展格陵蘭

中央社／ 哥本哈根16日綜合外電報導

在美國總統川普揚言掌控丹麥半自治領土格陵蘭後，國際社會對格陵蘭的關注日益升高。丹麥今天承諾投入16億丹麥克朗（約新台幣76億元），用於格陵蘭基礎建設與醫療。

路透社報導，丹麥今天宣布計畫增加對格陵蘭的支出，承諾在2026年至2029年間投入16億丹麥克朗，投資當地醫療和基礎建設。

根據法新社，丹麥總理佛瑞德里克森（MetteFrederiksen）今天表示，丹麥已與格陵蘭簽署發展當地基礎建設的協議。

川普自今年1月重返白宮以來一再聲稱，美國基於安全考量需要掌控格陵蘭，此番言論引發與丹麥外交關係緊張。

格陵蘭是丹麥位於北極圈內的半自治領土，具有戰略重要性，並且富含石油、天然氣及高科技業需要的礦產，島上約有5.7萬人。

丹麥 格陵蘭 基礎建設

延伸閱讀

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

川普擬列國內恐怖組織 專家：缺相應法律機制

早知情？以高官爆空襲卡達前致電川普「沒說不行」有時間阻止卻未行動

川普要求停購俄油、對中徵高關稅 歐洲盟邦難遵循

相關新聞

BBC：開雲集團遭駭 Gucci等品牌恐數百萬客戶個資外洩

英國廣播公司（BBC）今天報導，法國精品集團開雲遭駭客入侵，旗下品牌Gucci（古馳）、巴黎世家（Balenciaga）...

以色列對加薩市發動地面攻勢 軍官稱已深入市中心

以色列防長發文稱加薩走廊（Gaza Strip）「正在燃燒」後，一名軍官對記者說，以軍連夜對加薩市（Gaza City）...

日本檢驗出M痘重症首例 20多歲女有非洲旅遊史

一名日本20多歲女性有非洲旅遊史，日前就醫被診斷出感染M痘（mpox,舊稱猴痘）第一分支的子分支（Clade 1b）病毒...

印度德里瘧疾、屈公病例 截至2025年9月中創5年同期新高

印度德里市政當局表示，當地上週新增33個瘧疾病例，今年截至9月13日為止，已累積297例，是5年來同期最高的數據；另外，...

聯合國獨立調查首認定以色列犯種族滅絕 以方駁「歪曲虛假」

聯合國獨立調查首次認定，以色列在加薩走廊犯下「種族滅絕」罪行，以國總理等高層官員涉嫌煽動此事。以方堅決否認這項指控，強調...

與華府關係緊張 巴西下週聯合國大會尚未取得美簽

隨著對美貿易與外交關係持續緊張，巴西外交部今天表示，下周將參加紐約聯合國大會的巴西官員，迄今未收到美國核發的簽證

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。