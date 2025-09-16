BBC：開雲集團遭駭 Gucci等品牌恐數百萬客戶個資外洩

英國廣播公司（BBC）今天報導，法國精品集團開雲遭駭客入侵，旗下品牌Gucci（古馳）、巴黎世家（Balenciaga）和Alexander McQueen合計恐有數百萬名客戶個資被竊。

路透社報導，開雲（Kering）透過聲明證實系統遭入侵，但未點名受影響的品牌。聲明表示，他們6月發現「某個無權限的第3方能短暫進入我們的系統，並從我們的一些品牌存取有限的顧客資料」。

據BBC報導，遭竊的客戶資料包括姓名、電子郵件地址、電話號碼、住址及在品牌門市消費總額。開雲也說，並無客戶的財務資料被竊，如信用卡號碼或銀行帳號等。

有群自稱「閃亮獵人」（Shiny Hunters）的駭客向BBC聲稱犯案，說他們握有與740萬個獨立電郵地址有關的個人資料。

這起駭客攻擊似乎與今年來精品和零售業者更大規模遇駭現象有關，受害業者包括瑞士歷峰集團（Richemont）的珠寶名錶品牌卡地亞（Cartier）及法國路威酩軒集團（LVMH）的一些品牌。

香港當局7月表示，他們正在調查路威酩軒的時尚品牌路易威登（Louis Vuitton）約41萬9000名客戶個資外洩事件。

開雲表示，受到這起事件影響的品牌，已立即依各地法規通知當局和客戶。至於有哪些國家的客戶受害，開雲則未予回應。