快訊

每兩天後悔一次…食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

聯合國：臭氧層破洞縮小 21世紀中葉前有望復原

中央社／ 日內瓦16日綜合外電報導

聯合國今天指出，地球的保護屏障臭氧層正在復原，臭氧層破洞有望在未來數十年內完全消失。聯合國讚揚，這是全球共同採取行動下獲得的成功。

法新社報導，聯合國世界氣象組織（WMO）最新報告顯示，去年南極地區上空的臭氧層破洞比近年來得小，並稱這對人類及地球的健康而言，都是令人欣喜的科學消息。

世界氣象組織發布「2024年臭氧公報」（OzoneBulletin 2024）時談到，臭氧耗損減少，部分原因在於自然發生的大氣因素，這些因素會導致年際波動。

但報告也強調，這項長期正面趨勢也「反映國際共同行動獲得成功」。

發布公報是為了慶祝每年9月16日的「保護臭氧層國際日」及「保護臭氧層維也納公約」（ViennaConvention for the Protection of the Ozone Layer）40週年。該公約最早於1985年將平流層臭氧減少現象視為全球問題。

繼1985年簽訂的維也納公約之後，「蒙特婁議定書」（Montreal Protocol）也於1987年簽訂，其旨在逐步淘汰主要用於冷凍、空調和噴霧劑等會分解臭氧的物質。

根據世界氣象組織，蒙特婁議定書迄今促使逾99%受管制臭氧分解物質的生產及消費被汰除。

公報提到：「因此，臭氧層有望在本世紀中葉前恢復至1980年代水準，大幅降低過度曝曬紫外線所導致的皮膚癌、白內障及生態系損害等風險。」

臭氧層 聯合國

延伸閱讀

聯合國獨立調查首認定以色列犯種族滅絕 以方駁「歪曲虛假」

聯合國大會挺以巴「兩國方案」 美批送禮哈瑪斯

聯合國大會表決支持不含哈瑪斯的巴勒斯坦國 以色列批可恥

聯合國大會表決支持不含哈瑪斯的巴勒斯坦國 以色列批可恥

相關新聞

聯合國獨立調查首認定以色列犯種族滅絕 以方駁「歪曲虛假」

聯合國獨立調查首次認定，以色列在加薩走廊犯下「種族滅絕」罪行，以國總理等高層官員涉嫌煽動此事。以方堅決否認這項指控，強調...

與華府關係緊張 巴西下週聯合國大會尚未取得美簽

隨著對美貿易與外交關係持續緊張，巴西外交部今天表示，下周將參加紐約聯合國大會的巴西官員，迄今未收到美國核發的簽證

聯合國調查委員會認定以色列犯種族滅絕 內唐亞胡煽動

路透16日報導，一個聯合國調查委員會16日認定以色列已在加薩犯下「種族滅絕」（genocide），以色列總理內唐亞胡等高...

早知情？以高官爆空襲卡達前致電川普「沒說不行」有時間阻止卻未行動

以色列9日空襲卡達首都杜哈，目標鎖定哈瑪斯領導階層，美方則宣稱直到飛彈已發射才知情。但3名直接知情的以國官員15日向美國...

俄國白俄聯合軍演 Tu-160戰略轟炸機測試巡弋飛彈

俄羅斯國防部今天說，俄羅斯Tu-160戰略轟炸機在與白俄羅斯聯合軍演期間，於巴倫支海（Barents Sea）上空執行戰...

川普要求停購俄油、對中徵高關稅 歐洲盟邦難遵循

美國總統川普要求盟邦，在他著手制裁俄羅斯前先停止採購俄國石油，還要盟友對中國課徵高關稅。但川普的要求似乎不可行，且歐洲聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。