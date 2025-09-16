以色列對加薩市發動地面攻勢 軍官稱已深入市中心

快訊

中央社／ 耶路撒冷16日綜合外電報導

以色列防長發文稱加薩走廊（Gaza Strip）「正在燃燒」後，一名軍官對記者說，以軍連夜對加薩市（Gaza City）發動地面攻勢，部隊已深入這座加薩走廊最大城市的市中心。

法新社報導，這名軍官表示：「我們正在向（加薩市）中心推進。」被問及部隊是否已深入市中心時，他回答：「是的。」

他說：「我們昨晚進入新一階段，即加薩市行動計畫的主要階段…以色列國防軍（IDF）南部指揮部已將地面行動擴展至（巴勒斯坦人組織）哈瑪斯（Hamas）在加薩的主要據點，也就是加薩市。」

他並提到，以軍估計這個區域內還有「2000至3000名哈瑪斯」武裝分子在活動。

路透社報導，以軍起初未透露太多細節，僅表示部隊已開始「拆除哈瑪斯在加薩市的恐怖分子基礎設施」，居民應該撤離。

國防部長卡茲（Israel Katz）在社群平台X發文寫道，「加薩正在燃燒」，「以色列國防軍以鐵腕打擊恐怖分子基礎設施，士兵現正英勇作戰，為釋放人質和擊敗哈瑪斯創造條件」。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）也說：「我們已在加薩展開一項重大行動。」

居民表示，加薩市過去兩天遭受的轟炸力度急遽加大，更為猛烈的爆炸摧毀了數十棟房屋，海軍船艇也加入戰車和飛機的行列，對海岸地區進行轟炸。

