以色列對加薩市發動地面攻勢 軍官稱已深入市中心
以色列防長發文稱加薩走廊（Gaza Strip）「正在燃燒」後，一名軍官對記者說，以軍連夜對加薩市（Gaza City）發動地面攻勢，部隊已深入這座加薩走廊最大城市的市中心。
法新社報導，這名軍官表示：「我們正在向（加薩市）中心推進。」被問及部隊是否已深入市中心時，他回答：「是的。」
他說：「我們昨晚進入新一階段，即加薩市行動計畫的主要階段…以色列國防軍（IDF）南部指揮部已將地面行動擴展至（巴勒斯坦人組織）哈瑪斯（Hamas）在加薩的主要據點，也就是加薩市。」
他並提到，以軍估計這個區域內還有「2000至3000名哈瑪斯」武裝分子在活動。
路透社報導，以軍起初未透露太多細節，僅表示部隊已開始「拆除哈瑪斯在加薩市的恐怖分子基礎設施」，居民應該撤離。
國防部長卡茲（Israel Katz）在社群平台X發文寫道，「加薩正在燃燒」，「以色列國防軍以鐵腕打擊恐怖分子基礎設施，士兵現正英勇作戰，為釋放人質和擊敗哈瑪斯創造條件」。
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）也說：「我們已在加薩展開一項重大行動。」
居民表示，加薩市過去兩天遭受的轟炸力度急遽加大，更為猛烈的爆炸摧毀了數十棟房屋，海軍船艇也加入戰車和飛機的行列，對海岸地區進行轟炸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言